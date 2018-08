“Bloco geriu a crise Robles de forma desastrosa e parte para eleições em situação muito débil”

Acredita que o Bloco de Esquerda pode ser penalizado por causa da polémica Robles?

O Bloco pode ser penalizado pela forma como geriu o caso Robles, e não pelo caso em si mesmo. Se o Bloco tivesse tido desde o primeiro momento o discurso que teve nos últimos dias, em vez das habituais cambalhotas, as cabalas e as justificações de claque, hoje estaria reforçado. Porque seria um problema do vereador Robles, mas não do Bloco.

Seria mais um episódio de um político que diz uma coisa e faz outra e que, em consequência dessa inconsistência, enriquece enquanto desempenha funções politicas (note-se, sem qualquer ilegalidade). Mas o Bloco teria mostrado que não reage nem lida com isso da mesma forma que os restantes partidos.