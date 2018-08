A plataforma digital que nasceu como alternativa aos bancos… e às próprias plataformas digitais

Há dificuldades na vida de uma pessoa que servem de rampa de lançamento para algo maior. Foi o que aconteceu ao francês Charles Egly em 2008 quando, por motivos pessoais, tentou obter um crédito ao consumo junto do seu banco. Foi nessa altura que concluiu, de forma clara, que a elevada taxa de juro que lhe propunham contrastava com a reduzida taxa de remuneração que recebia pelas suas poupanças.

Rapidamente se apercebeu que deveria haver “uma forma diferente de fazer as coisas”, com “maior transparência entre aquilo que se dá e o que se recebe do banco”, recorda em entrevista ao Expresso Pablo Ripol, diretor de marketing da Younited Credit para a Península Ibérica.