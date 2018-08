Processo que investiga Pinho já ouviu quatro responsáveis da EDP

O Ministério Público já ouviu quatro quadros do grupo EDP enquanto testemunhas no processo que investiga o antigo ministro Manuel Pinho e as suas relações com a EDP e o Grupo Espírito Santo (GES), por suspeitas de práticas de corrupção envolvendo o ex-governante e aqueles grupos.

Nos últimos meses os procuradores Carlos Casimiro e Hugo Neto começaram a chamar ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) várias testemunhas para depor no âmbito do Processo 184/12, que tem Manuel Pinho, António Mexia e Ricardo Salgado entre os arguidos. E uma dessas testemunhas foi Ana Maria Fernandes, antiga presidente executiva da EDP Renováveis, que foi inquirida no DCIAP a 15 de junho, segundo indicam os autos do processo, que o Expresso consultou.