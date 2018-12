Bolsa de Nova Iorque encerra mista com o Dow Jones a descer 0,33%

A bolsa nova-iorquina encerrou nesta sexta-feira mista, com o Dow Jones Industrial Average, o seu principal indicador, a descer 0,33%, numa sessão que começou no verde e foi marcada pela volatilidade, com o Nasdaq a fechar em subida.

De acordo com os dados do final da sessão, o Dow Jones Industrial Average recuou 76,42 pontos, para os 23.062,40, enquanto o seletivo S&P500 caiu 0,12% (3,09 pontos) para os 2.485,74. Já o índice Nasdaq, que reúne os principais grupos tecnológicos, terminou a sessão a subir 0,08% (3,09 pontos), para os a 6.584,52.

Nas últimas duas semanas em Wall Street registaram-se dias com fortes quedas e muita volatilidade, com os principais índices norte-americanos a sofrerem perdas que os colocam a caminho do seu pior desempenho em dezembro desde a Grande Depressão.

Os investidores também foram afetados pelas flutuações no mercado, numa altura em que existem vários problemas, como o encerramento parcial do governo por falta de acordo sobre o orçamento, o aumento das taxas de juro, a falta de um acordo comercial com China e o receio sobre os sinais de desaceleração do crescimento económico a nível internacional.