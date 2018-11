“A detenção de Bruno de Carvalho foi a justiça a contribuir para o circo, espetáculo e humilhação dos cidadãos”

“É o quero, posso e mando”. Marques Mendes considera que o episódio da detenção de Bruno Carvalho para ser ouvido no âmbito do processo da invasão da Academia de Alcochete e agressões a jogadores do Sporting revela “prepotência, trapalhadas e muita precipitação”.

“É inaceitável. Não é normal um cidadão ser detido a um domingo, para depois ser interrogado apenas na quarta-feira. Onde é que estava afinal a pressa, onde é que estava a urgência?”, questiona o comentador da SIC no seu espaço de comentário semanal.

Para Marques Mendes, a atuação da justiça neste caso constituiu uma “falta de respeito, seja com Bruno de Carvalho, seja com qualquer outro cidadão”. Uma situação que não é caso único: “O Ministério Público já fez isto noutros momentos. É a ideia do quero, posso e mando.”

O comentador da SIC considera ainda que, desta forma, a justiça está apenas a contribuir para “o espetáculo, o circo, humilhando as pessoas e os seus familiares”. Não contesta a decisão do juiz do processo, mas entende que a fundamentação é uma “trapalhada”. “Continuar a atividade criminosa? Mas há algum risco de novo caso em Alcochete? Risco de perturbar as investigações, depois deste tempo todo? O juiz deve estar a brincar... “ Recorde-se que Bruno de Carvalho está acusado de 99 crimes no âmbito deste processo, mas acabou por sair em liberdade, mediante o pagamento de caução de 70 mil euros, e apresentação diária às autoridades.

No entanto, Marques Mendes entende que também existem aspetos positivos em todo este caso, nomeadamente o “ter havido acusação, ao fim de seis meses. Vão a julgamento, e ainda bem. O que aconteceu foi grave, um momento de terror, um clima inaceitável. As claques são guardas pretorianas dos presidentes dos clubes, escolas de violência e de crime. E os clubes ainda estão, por omissão, muito complacentes com as claques. Têm de ter mão muito mais pesada”.