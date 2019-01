Donald Trump entre nomeados para prémios dos piores do ano no cinema

Os filmes "Holmes & Watson", "Gotti" e "The happytime murders" e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão nomeados para os Razzie, os prémios norte-americanos de cinema para os piores do ano.

A organização dos Razzie anunciou hoje os nomeados da 39.ª edição, tradicionalmente na véspera do anúncio dos nomeados dos prémios Óscares, que serão conhecidos na terça-feira. De acordo com a lista de nomeados para os Razzie, Donald Trump está duplamente indicado na categoria de pior ator, por causa do documentário "Fahrenheit 11/9" e do 'docudrama' "Death of a nation". A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, também está nomeada para pior atriz secundária.

Os filmes mais nomeados, em seis categorias cada, são "Holmes & Watson", de Etan Cohen, "Gotti", de Kevin Connolly, e "The happytime murders", de Brian Henson. Estão indicados para pior filme e realização. Will Ferrell é candidato a pior ator em "Holmes & Watson", John Travolta em "Gotti", Bruce Willis em "Death wish" e Johnny Depp porque emprestou a voz ao filme de animação "Sherlock Gnomes".

Para o Razzie de pior atriz estão nomeadas Jennifer Garner ("Peppermint"), Amber Heard ("London Fields"), Melissa McCarthy (duplamente por "The happytime Murders" e "Life of the Party"), Helen Mirren ("Winchester") e Amanda Seyfried ("The Clapper"). Os vencedores da 39.ª edição dos Razzie serão anunciados a 23 de fevereiro, véspera da cerimónia dos Óscares.