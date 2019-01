Do trono ao cepo

Não faço ideia se as cortes quinhentistas de Isabel I, em Londres, e de Maria Stuart, em Edimburgo, eram tão multirraciais que incluíssem nobres negros. Nem sei se o fero antagonismo que as opôs — e que terminaria com Maria Stuart acusada de crime de lesa-majestade e decapitada no castelo de Fotheringhay, em 1587 — tinha, em contraponto, uma certa cumplicidade feminina num mundo de poder que os homens por regra controlavam. Também não faço ideia se o catolicismo de Maria Stuart era tão liberal que permitia manter um sodomita no seu círculo íntimo e os abertamente sediciosos protestantes em livre culto. Ignoro, de todo em todo, se a virgindade mítica de Isabel I era, ao menos, compensada com outro tipo de masculinos e libidinosos favores. E não tomo parte na questão de saber se é aceitável aquele encontro, entre véus, entre barreiras, de Mary com Isabel — que os historiadores afirmam nunca ter ocorrido, pelos vistos as duas nunca se viram.

Sei, todavia, que tudo isso está presente neste “Maria, Rainha dos Escoceses” e que são elementos que ajudam a que o espetáculo funcione, em harmonia com o tempo #MeToo, sem que a História se sinta particularmente alarmada. Maria e Isabel são pessoas (enfim, Maria é, Isabel vai-se empalhando até se tornar o ícone que o vulgo reconhece), vivem histórias de amor, desânimos, decisões difíceis, compaixões. E traçam estratégias, alianças, enredos, porque, na realidade, ambas têm legítimos direitos sobre o trono de Inglaterra e, dada a esterilidade de Isabel e a criança que Maria gera, há uma inevitável questão de sucessão.

Vindo das tramas endemoninhadas de “House of Cards”, o argumentista Beau Willimon pegou nas linhas históricas que uma recente biografia da rainha lhe forneceu (“Queen of Scots: The True Life of Mary Stuart” de John Guy) e construiu um filme que alterna entre o intimismo, o drama individual da sua protagonista, e o panorama político mais geral, terreno onde a sua mão mais se perde. Na realização surge uma mulher que se tornou um nome grado do teatro britânico da atualidade — Josie Rourke — e que se estreia a dirigir cinema deixando ver as suas raízes de palco mas tentando ultrapassá-las, nomeadamente pelo frequente recurso a sequências de exterior onde a paisagem imponente e agreste da Escócia ganha peso e pelo uso dos planos numa dimensão de proximidade que afastam a plácida contemplação do plano médio de gente com belos vestidos em opulentos cenários.

Todavia, sejamos sinceros, o grande trunfo de “Maria, Rainha dos Escoceses” chama-se Saoirse Ronan. Ela é, aos vinte e quatro anos, um fulgor — e a sua juventude dá à figura de Maria a idade certa, a temeridade moça para o momento em que, regressada de França, viúva de Francisco II, assume o poder na Escócia (tinha exatamente vinte anos); o filme não se ocupa dela em idade madura, a não ser para o momento em que se submete ao machado do carrasco. No ano passado vimo-la, azougada, numa Lady Bird inesquecível. Agora brilha alto num arrojo de confronto com a australiana Margot Robbie que não lhe fica atrás em talento e prestação, embora o seu papel seja bem mais policiado pelas imagens que de Isabel I se fixaram. Saoirse Ronan faz esquecer Katharine Hepburn no filme de Ford? Bem, não sejamos exagerados…