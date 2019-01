Câmara do Porto vai propor cedência gratuita do Rivoli para apoiar o Fantasporto

A Câmara do Porto quer apoiar a realização do Fantasporto 2019, pelo que vai propor a cedência gratuita do Teatro Rivoli, a comparticipação de despesas e a isenção de taxas, num apoio global de mais de 90 mil euros.

"Proponho que a Câmara Municipal delibere apoiar o Cinema Novo, CRL, na realização da edição deste ano do Fantasporto - Festival Internacional de Cinema do Porto, nas datas de 19 de fevereiro a 3 de março de 2019", lê-se no documento a que a Lusa teve acesso.

De acordo com a proposta, que vai ser votada na reunião de câmara de terça-feira, a cedência gratuita do direito de utilização do Teatro Rivoli, corresponde a um montante de quase 64 mil euros e inclui o apoio dos "recursos humanos existentes, nos horários correntes" do festival.

Já no que concerne à comparticipação das despesas do festival, estas serão "pagas mediante a apresentação de documentação comprovativa da realização de despesas concretas efetuadas no âmbito da respetiva produção e de declaração de que estas despesas não foram objeto de comparticipação por outras entidades".

No texto assinado pelo presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira, propõe-se ainda que se delibere submeter à Assembleia Municipal a isenção de pagamento de taxas que se mostrem devidas pela colocação de suportes publicitários no âmbito da concretização do evento, estimadas no montante de 2.700 euros.

Na proposta, o autarca lembra que o Fantasporto não só é considerado um relevante Festival de Cinema Fantástico, como tem tido uma corrente de público fiel, ao longo das edições já realizadas, pelo que é "uma iniciativa cultural de interesse público", que compete à Câmara do Porto.

"Compete à Câmara Municipal, nos termos do artigo 33º, n.º 1, alínea u), do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, apoiar atividades de interesse para o município, nomeadamente de natureza social, cultural, educativa, desportiva e recreativa", escreve-se no documento.

Ainda segundo a proposta, o apoio no montante de 25 mil encontra-se devidamente previsto no orçamento de 2019.