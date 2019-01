O Novo Mundo à espreita na Casa da Música

As músicas das Américas, das muitas Américas que povoam um imenso espaço continental, vão marcar a programação da Casa da Música (CdM) ao longo de 2019. Em vez de um país tema, o novo ano organiza-se à volta dos múltiplos universos criados no chamado Novo Mundo.

É um mundo que convocará músicas do Brasil, mas também do Canadá. Da Argentina, mas também do México ou dos Estados Unidos, com passagem por outras paragens. Será uma viagem fascinante, porventura de descoberta de um território onde, ainda hoje, o conceito de descoberta pode estar envolto em polémica.

O programa arranca já nos primeiros dias de janeiro com obras como a “Sinfonia do Novo Mundo” de Dvořák e “Amèriques” de Varése, pela Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, e várias estreias nacionais tais como “Tehillin” de Steve Reich, que junta o Remix Ensemble ao Synergy Vocals.

A abertura oficial está marcada para o próximo dia 11, a partir das 21 horas. A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, dirigida por Baldur Brönnimann, começa por interpretar, em estreia em Portugal, a peça “Popol Vuh, La creación del mundo Maya”, do argentino Alberto Ginastera, que se inspitou num livro do século XVI sobre a perspetiva mitológica Maa da criação do mundo.

O programa completa-se com uma entrada no universo do compositor checo Antonín Dvořák, com a sua Sinfonia nº 9, “Do Novo Mundo”. Esta Sinfonia, uma das grandes obras do reportório musical dos EUA, integra elementos das canções populares.

No domingo, dia 13, a partir das 12 horas, há uma das iniciativas mais concorridas da Casa da Música com o concerto comentado para famílias a pretexto da Sinfonia do Novo Mundo. Os comentários ficam a cargo de Daniel Moreira e andarão à volta de temas capazes de dar resposta a questões que ainda hoje intrigam, como o que fez da Sinfonia do Novo Mundo, escrita por um checo, um sucesso à escala mundial e um símbolo da cultura erudita norte-americana?

Como é referido no programa da Casa da Música, “numa época em que a falta de uma música verdadeiramente nacional era sentida pelas elites culturais do país, Dvořák responde ao desafio compondo sob a inspiração do ambiente sonoro dos afro-americanos que trabalhavam as plantações de algodão, dos espirituais negros e das melodias ameríndias, acreditando que o estilo nacional dos Estados Unidos da América deveria ser baseado nestes elementos”.

De Gershwin a Varése

Na sexta-feira seguinte, dia 18, será tempo de George Gershwin, com a sua “Abertura Cubana”. De Leonard Bernstein há a Abertura “Candide” e de Claude Vivier, será interpretado “Orion”, em estreia em Portugal. Na segunda parte do concerto, tempo para Silvestre Revuelta, com “Sensemayá” e Edgard Varèse, com “Amériques”. É um programa destinado a percorrer múltiplas linguagens musicais das diferentes Américas, e que inspiraram vários compositores. Gershwin, por exemplo, utiliza na sua Abertura Cubana instrumentos do folclore cubano, como as maracas e os bongós, enquanto o compositor mexicano Silvestre Revueltas inclui na textura orquestral de “Sensemayá”, a sua obra mais popular, instrumentos como as clavas, maracas, raspador, cabaça e tambores. Varèse, diz a programação da CdM “traz reminiscências da Sagração da Primavera de Stravinski, invocando um sentido de ritual urbano, numa realidade mais industrializada que se materializa numa obra apoteótica”.

Sábado, dia 19, entra em cena o Serviço Educativo com um programa aliciante. A partir das 16 horas, na Sala 2, é tempo para “Pica-pau amarelo”, com a participação da Orquestra Sinfónica. Com direção artística de Mário João Alves, será uma oportunidade de mergulhar nos segredos do folclore do Brasil.

No mesmo dia, a partir das 18 horas, começa uma viagem na América através do Ciclo Grandes Canções e Orquestras. O Remix Ensemble Casa da Música e Synergy Vocals, sob a direção musical de Peter Rundel e a participação de Piia Komsi (soprano) interpreta obras de Mauricio Kagel (“ Die Stücke der Windrose – Oeste”), de Claude Vivier (“Trois airs pour une opéra imaginaire”, para soprano e ensemble) e de Steve Reich (“Tehillim”, para ensemble e grupo vocal, em estreia em Portugal).

Domingo, dia 20, também a partir das 18 horas, o confronto Velho Mundo/Novo Mundo terá a colaboração do Coro Casa da Música. Sob a direção musical de Paul Hillier, o programa inclui obras de Arvo Pärt (“Kleine Litanei”, “PärtVirgencita” e “And I heard a voice”), Filipe de Magalhães (“Asperges me”), Manuel de Sumaya (“La Bella Incorrupta”), Abraham Wood (“Brevity”), William Billings (“I am the rose of Sharon”), Heitor Villa-Lobos (“Bendita Saboria”), Julia Wolfe (“Guard my tongue”), Alonso Lobo (“Versa est in luctum”), Manuel Cardoso (“Nemo te condemnavit”) e Hernando Franco (“Magnificat Sexti Toni”). Paul Hillier, um dos maiores especialistas do mundo em música coral, conduz uma proposta toda ela destinada a proporcionar a descoberta de figuras que marcaram a história da música dos dois lados do oceano, tanto no período colonial como em tempos mais recentes.

O tempo do Barroco

Uma semana depois, e para terminar o primeiro mês de (re)encontros com as músicas das Américas, domingo, 27 de janeiro, a partir das 18 horas, a Orquestra Barroca da Casa da Música, com direção musical de Laurence Cummings, parte ao encontro dos compositores barrocos, também eles muito estimulados pelo tempo das descobertas. Serão, assim, interpretadas obras de Jean-Baptiste Lully (“Le Temple de la Paix” (excertos)), Henry Purcell (“Suite de Indian Queen”), Jean-Philippe Rameau (“Suite de Les Indes Galantes”). Esta obra surge do contacto com os povos encontrados do outro lado dos oceanos e nela se inclui o célebre andamento “Les Sauvages”, resultado da impressão causada no compositor francês pela visita de chefes de tribos norte-americanas à corte francesa, em 1725. Por outro lado, as disputas pelo poder entre as cortes peruana e mexicana antes da invasão espanhola estão na base da trama de Indian Queen. A semi-ópera que Purcell deixou incompleta e raramente é apresentada.

A programação dedicada ao Novo Mundo está longe de esgotar a oferta da Casa da Música ao longo do mês de janeiro, como acontecerá, de resto, durante todo o ano. Assim, e para lá do já imperdível Concerto de Ano Novo, marcado para a próxima sexta-feira, há uma nova edição do programa Casa Aberta, entre os dias 16 e 20. Serão cinco dias de contacto muito direto com a vida quotidiana da CdM. As entradas são gratuitas e é possível assistir a ensaios abertos, palestras, visitas guiadas, instalações, dança, cinema e espetáculos para famílias. Outra das grandes novidades é, a 19, sábado, uma “Noite Non-Stop”, com concertos na Sala Suggia, actuações de DJs e muitas outras atividades ao longo da madrugada e até o amanhecer.

É de contar, também, com a abertura do Ciclo Piano, pelo pianista portuense Nuno Ventura de Sousa, no dia 8, a partir das 21 horas. Ao longo do mês abrem outros ciclos que não deixarão de marcar pontos altos da programação para este ano de 2019, como a Integral das Sinfonias de Tchaikovski e as Grandes Canções Orquestrais, disponíveis em assinaturas dedicadas.

Janeiro proporcionará, ainda, espetáculos com, entre outros, Tito Paris ou Gal Costa. Quem estiver interessado em aprofundar conhecimentos sobre as músicas do Novo Mundo, e em particular sobre as de raiz popular, terá o primeiro módulo do 10º. Curso Livre de História da Música.

A programação da casa da Música para o mês de janeiro pode ser vista aqui ao pormenor.