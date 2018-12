Novo Orçamento do Estado salva Rui Moreira

Rui Moreira tinha avisado que não desistiria da criação da tão contestada Empresa Municipal de Cultura, duas vezes chumbada pelo Tribunal de Contas. António Costa deu-lhe a prenda necessária a poder passar o ano em festa. A Lei do OE para 2019, publicada esta segunda-feira em “Diário da República”, entra em vigor esta terça-feira e inclui uma alteração legislativa da qual resulta a possibilidade de Rui Moreira avançar com a sua proposta.

O acórdão do Tribunal de Contas, para lá de apontar algumas ilegalidades, sustentava que a empresa não seria autossustentável do ponto de vista económico, o que implicaria ficar dependente da atribuição de subsídios.

Destinada a assegurar a gestão e programação de vários equipamentos culturais pertencentes ao município do Porto, como os Teatros Rivoli e do Campo Alegre, além da Galeria Municipal do Porto, a Empresa Municipal de Cultura iria ainda assumir-se como suporte para as já anunciadas obras no Coliseu ou no Cinema Batalha.

A alteração legislativa consagrada no OE decorre de uma proposta apresentada pelo PS e vem de alguma forma resolver o problema dos meios próprios de financiamento. Além disso, frisa a necessidade de “assegurar equidade entre empresas do sector empresarial local”. Isto porque as empresas já existentes beneficiam de um regime de exceção, mas era proibida a criação de novas empresas naquela área. A proibição deixa de existir.

Fonte próxima do presidente da CM do Porto contactada pelo Expresso refere que a nova legislação “permite revisitar o projeto”. Neste momento não é ainda claro se Rui Moreira retoma a proposta que foi alvo dos chumbos do Tribunal de Contas ou se opta por apresentar um novo documento que sustente a criação da empresa. Tudo indica que optará pela segunda hipótese.

Nas múltiplas intervenções feitas ao longo do processo, Rui Moreira não se cansou de argumentar que a inviabilização da empresa poderia colocar em causa as obras do Coliseu do Porto, o processo de aquisição do Teatro Sá da Bandeira ou a requalificação do Cinema Batalha.

A discussão terá de voltar à Assembleia Municipal, onde o Movimento de Rui Moreira não tem maioria. Aí podem surgir de novo dificuldades, pelo que, não obstante o escudo proporcionado pelo OE, é previsível que ainda demore até ser encontrada uma solução definitiva.

A proposta de criação da Empresa Municipal de Cultura foi aprovada em Julho de 2017 pela executivo camarário, mas foi contestada pelo PS, PSD e CDU. Estes partidos condenavam a circunstância de ter sido apresentada a apenas dois meses das eleições autárquicas. Acresce que, defendiam, a Empresa Municipal Porto Lazer, que integra o universo empresarial do município do Porto, teria todas as condições para assegurar a programação e gestão geral dos espaços e equipamentos, bem como assegurar a programação, produção e supervisão de atividades de lazer e de animação de iniciativas municipais.