Porque mata o homem do Mercedes?

O melhor é não desvendar demasiado, ou não fosse esta história de Stephen King um policial (bem diferente da ficção científica a que habituou os seus seguidores), mas há que dar alguns elementos da narrativa para que ela faça sentido. E para que se perceba como este é um universo diferente, que primeiro surpreendeu quem o leu (em Portugal, a edição é da Bertrand Editora) e que depois espantou quem viu a série nos Estados Unidos.

Em causa está a morte de um grupo de pessoas às mãos de um homem ao volante de um Mercedes. É a história desse assassino, e do polícia reformado que volta ao ativo para investigar o que aconteceu — Brendan Gleeson, que participou recentemente em “A Balada de Buster Scruggs”, dos irmãos Coen (no Netflix), é Bill Hodges —, que aqui se conta. O resto é uma trama complexa, mas deixemos o mistério no ar, que Jack Bender (intimamente ligado a projetos como “Lost” e realizador de “A Guerra dos Tronos”) tem algo a dizer sobre como tudo começou.

É desde sempre um grande fã de Stephen King, mas esta é uma admiração recíproca — ou não fosse o escritor um aficionado da série “Lost”, criada pelo agora showrunner de “Mr. Mercedes”. Trata-se de uma relação que começou a construir-se há muito e a entrada de Bender na construção da série criada por David E. Kelley acabou por ser um passo natural.

Ao Expresso, o responsável máximo pela série recorda como tudo começou e como o que parecia uma relação de circunstância com King se transformou em algo maior. “Trabalhámos juntos em ‘Under the Dome’, onde estive durante dois anos antes de sairmos [do projeto], pelo que nos fomos conhecendo melhor à medida que o tempo passava”, recorda. “Acabou por ficar no ar a possibilidade de eu fazer algo a partir de um trabalho dele.” Não se realizou logo, mas houve um dia em que as notícias chegaram por e-mail. Era altura de conhecer “Mr. Mercedes” e mergulhar no projeto.

“Do que mais gostei foi de perceber que Stephen King estava a escrever uma história de investigação, que era algo único na sua carreira”, expressou Bender ao ser desafiado para divulgar os primeiros pensamentos sobre a obra, sem esquecer como o volume “era muito virado para a história da personagem” — ao contrário de outros trabalhos em que o mal vinha “de baixo da cama ou do nevoeiro”. Talvez por isso valesse à partida uma série de televisão. Tornar-se-ia na adaptação televisiva preferida de King.

“Stephen adorou a série e tornou-se produtor-executivo quando apenas tinha visto dois episódios. Na primeira temporada, enviou-me um e-mail a dizer que adorava as alterações que tínhamos feito na série face ao livro, e que às vezes até pensava se não deveria feito o mesmo no volume que editou.” Com o trabalho concluído parece que tudo aconteceu como esperado, e que esta foi uma construção fácil, mas a verdade é que também houve desafios.

Para Jack Bender, “a maior dificuldade era conseguir os atores certos para as personagens”, mas acabou por fazê-lo com êxito. “Achei sempre que a força da série estava nas personagens, então tinha de ter os nomes certos comigo”, justifica. Quando contactaram Brendan Gleeson acharam que o ator não faria uma série, mas bastou dar-lhe o texto a ler e umas conversas telefónicas para que o acordo se fechasse. Foi pouco depois que começou a trabalhar em “Mr. Mercedes”, dando ideias e ajudando a história a crescer. É que a liberdade criativa também é uma mais-valia quando se quer que os atores estejam de corpo e alma.

Depois da segunda temporada, ainda sem data de estreia em Portugal — a primeira temporada está já disponível em streaming no serviço AXN Now —, é já certo que “Mr. Mercedes” terá continuação. A criação de David E. Kelley (“Big Little Lies”, TVSéries) foi renovada para uma terceira temporada pela AT&T Audience Network. As gravações estão marcadas já para o início do novo ano e a localização da rodagem já é conhecida. Charleston, na Carolina do Sul, será o cenário da terceira parte, que tem estreia marcada para o final de 2019 nos Estados Unidos.