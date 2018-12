A Bauhaus e a teoria do equilíbrio instável

Há cem anos, um conjunto de homens e mulheres reuniam-se em Weimar, na Alemanha, à volta de um poderoso projeto artístico e cultural inspirado em ambições tão desmesuradas como irrealistas. Pelo menos aos olhos conservadores dos seus contemporâneos. Ou não só?



A Bauhaus prometia uma revolução total, assente numa inovadora disponibilidade para repensar conceitos artísticos, numa inigualável entrega à experimentação tecnológica, numa total abertura a contributos internacionais, na criação de um fantástico espírito de participação e interação entre professores e alunos, e, acima de tudo, na convicção de que a arte e o design poderiam dar um importante contributo para mudar o mundo. E mudar para melhor.

O contexto era o do final da I Guerra Mundial, de uma grande descrença nas instituições caducas vindas do mundo antigo, e de uma Alemanha completamente em ruínas, sobre as quais seria desejável erguer um outro mundo.

Walter Gropius, Hannes Meyer e Mies van der Rohe foram os três diretores da curta vida de 14 anos de uma escola cuja ascensão e queda é diretamente proporcional ao surgimento e triunfo do nazismo na Alemanha. Vilipendiada e mal compreendida desde o início, a Bauhaus resistiu à passagem do tempo e construiu o seu próprio mito, não obstante as múltiplas contradições de que se alimentou.

FOTO addenda architects (GONZALEZ HINZ ZABALA)

Os alemães preparam-se para, já a partir dos primeiros dias de janeiro iniciarem umas pantagruélicas comemorações dos 100 anos de uma escola que, criada em abril de 1919, além de três diretores, teve três momentos-chave na sua existência: fundação e desenvolvimento em Weimar, de onde se vê forçada a sair em 1925; Dessau, entre 1925 e 1930, cidade onde se constrói o edifício da escola em obediência a todos os princípios fundamentais da Bauhaus; e Berlim, entre 1930 e 1933, ano em que é encerrada pelos nazis.

Espaço de exploração de conceitos radicais do ponto de vista da criação, a Bauhaus, até pelas vicissitudes em que sempre esteve envolvida, conquistou uma aura que fazem dela, ainda hoje, uma referência mítica no mundo da arquitetura e do design.

De 16 a 24 de janeiro, a cidade de Berlim terá um grande festival de abertura das comemorações do centenário da escola, com um programa muito universalista, recheado de concertos, instalações, teatro de marionetas e teatro convencional, cinema, bailado, “workshops”, conferências, jogos e algumas festas.

Ao longo do ano, e para lá de muitas outras iniciativas em diferentes cidades, serão inaugurados novos e importantes museus dedicados ao mundo criado pela Bauhaus (no design, na arquitetura, na têxtil, no bailado), em Weimar, Dessau e Berlim.

Há, porém, um outro universo, menos tangível, embora da maior importância, para o qual, e para lá do fervor festivo, terá de ser encontrado espaço. De reflexão e de debate, porque, e isso não pode ser ignorado, a Bauhaus era também, ou antes de mais, um projeto com uma forte carga ideológica.

Percebe-se bem essa dimensão através do percurso dos seus três diretores.

FOTO Maria Laach

A partir do modo como cada um deles viveu e dirigiu a escola seria possível construir, no mínimo, três histórias bem diversas da Bauhaus, mesmo se, apesar de tudo, há um fio condutor a unir as partes. É um fio indelével, que passa por uma aguda educação e intervenção cívica, por um constante levantar de questões sobre a casa e o modo como deve relacionar-se, não apenas com quem a habita, como com o espaço envolvente, e um forte desejo de internacionalização.

Numa altura em que muitas instituições espalhadas pelo mundo são confrontada com ataques orquestrados e destinados a questionar a autonomia artística, vale a pena refletir sobre o exemplo da Bauhaus e tirar as necessárias lições do modo como nas duas primeiras décadas do século, fustigada por uma direita cada vez mais assanhada, a escola foi encontrando respostas e saídas para os problemas colocados no dia a dia.

Muitas vezes, porém, as dificuldades nasciam dos equilíbrios instáveis, quando não impossíveis, tentados no seio da própria escola por professores deslumbrados e alunos recetivos a todo o tipo de novas experiências.

Um dos erros de base cometidos pelos ideólogos da Bauhaus foi pensar que seria possível mudar o mundo a fazer objetos segundo métodos quase artesanais, que se tornavam, por isso mesmo, demasiado caros para chegar a um mercado de massas. Em tese, este era o objetivo. Na prática, o que aconteceu durante muito tempo foi que a vertigem modernista se limitou a produzir objetos de luxo só acessíveis à grande burguesia alemã.

Um dos grandes paradoxos da Bauhaus é que viveu sempre, nos anos iniciais, dividida entre a expressão artística individual e a produção em massa com características industriais. De alguma forma, é apenas quando passa a ser dirigida pelo marxista Hannes Meyer, o arquiteto suíço sucessor de um acossado Walter Gropius, que a escola passa a ter uma verdadeira produção de massas e a conseguir não dar prejuízo.

FOTO YvonneTenschert

Meyer dura apenas um ano como diretor. Forçado a demitir-se pelas suas simpatias comunistas, deixa a escola entregue a Mies van der Rohe, mas deixa, acima de tudo, uma questão ainda hoje central, não apenas para explicar os êxitos e fracassos da Bauhaus, e que serviu, de resto, de mote, para uma exposição dedicada à escola, realizada em 2012 no Barbican de Londres, intitulada “Art as life”. A arte como vida conduz inevitavelmente(?) à constatação de que a arte só conseguirá assumir-se como expressão da vida quando está acessível a todos?

A cada um a sua resposta, já que também por aí passava o espírito Bauhaus.