Wendy Beckett, freira Carmelita especializada em arte, morre aos 88 anos

Wendy Beckett, freira especializada em história da arte, faleceu nesta quarta-feira aos 88 anos. Beckett conquistou fama a partir dos anos 1990 através de programas de televisão em que abordava a história da pintura e de obras concretas, o que lhe assegurou uma celebridade "improvável", escreve a BBC.

Irmã Carmelita num convento em Norfolk, no Reino Unido, nascida na Àfrica do Sul, Wendy Beckett percorreu diversos museus e galerias de arte de todo o mundo para fazer os programas televisivos que conquistaram elevados níveis de audiência, além de ter publicado livros com um forte pendor didático, em que analisava as obras e os respetivos autores.

Viveu em Edimburgo, na Escócia, durante a infância onde o pai estudou medicina e ingressou num convento quando tinha 16 anos. Nos anos 1950, a ordem das Carmelitas enviou-a para a universidade de Oxford onde se graduou em literatura inglesa. De regresso à África do Sul para se dedicar ao ensino, assinala a BBC, acabou por regressar ao Reino Unido já nos anos 1970 devido a problemas de saúde.

Na década seguinte, obteve autorização para estudar arte e foi nessa época que decidiu escrever um livro com o objetivo de angariar receitas para o convento em que vivia em solidão. A obra, com o título "Contemporary Women Artists", chegou ao mercado em 1988 e foi a primeira de uma série de obras que alcançarem enorme sucesso.

Em 1991, foi convidada pela BBC para fazer uma série de documentários para televisão na National Gallery de Londres. Vestida com o hábito de freira, falava de improviso sobre as telas que escolhia. Entre os programas incluem-se "Odyssey", "Sister Wendy's Grand Tour" e "Sister Wendy's Story of Painting".