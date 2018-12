Kevin Spacey vai a tribunal em janeiro por agressão sexual

O ator norte-americano Kevin Spacey, de 59 anos, deverá sentar-se no banco dos réus a partir de janeiro de 2019 para responder a acusações de agressão sexual. O alegado crime terá sido cometido em julho de 2016 num restaurante de Nantucket, no Estado de Massachusetts.

A presumível vítima de Spacey é um adolescente, filho de Heather Unruh, jornalista de Boston, segundo o jornal “The Boston Globe”. Esta acusou Spacey, em novembro de 2017, de ter enfiado a mão nas calças do filho, de 18 anos, tendo-lhe tocado nos órgãos genitais. Antes disso terá pago várias bebidas ao jovem.

O incidente teria ocorrido no restaurante Club Car, no verão anterior. Segundo Unruh, a demora em divulgá-lo deveu-se à vergonha sentida pelo jovem. Após a formalização da acusação, a jornalista declarou-se “agradada”.

Ator defende-se nas redes sociais

Spacey desapareceu da ribalta quando começaram a surgir acusações de teor sexual, tendo sido despedido da série da Netflix “House of Cards”, na qual desempenhava o papel de Frank Underwood, Presidente dos Estados Unidos da América. Na sexta e última temporada, emitida este ano, a sua personagem já não apareceu, tendo sido assassinada.

Ontem Spacey publicou um enigmático vídeo nas suas contas de YouTube e Twitter, em que parece encarnar de novo Underwood. O título do filme de três minutos, “Let Me Be Frank”, é um jogo de palavras, traduzível por “Deixem-me ser franco” ou “Deixem-me ser Frank”.

“É claro que alguns acreditaram em tudo e têm-se limitado a esperar, com a respiração suspensa, para ouvir-me confessor tudo, diz Spacey no filme. “Estão mortos por ver-me declarer que tudo quanto se disse é verdade e que tive o que merecia.”

Mais de 12 acusações desde 2017

A publicação terá surgido após a divulgação das acusações por que responde em janeiro, escreve o jornal britânico “The Guardian”. Desde outubro de 2017, data da primeira alegação de má conduta sexual (feita por Anthony Rapp, ator da saga “Star Trek”, e relativa a um tempo em que este tinha 14 anos), mais de uma dúzia de homens disseram ter sido suas vítimas. Spacey disse não se recordar do episódio relatado por Rapp, mas reconheceu que, a ser verídico, deve-lhe “as mais sinceras desculpas”, justificando-se com embriaguez.

No video publicado nesta véspera de Natal, parece negar as acusações de Unruh. “Mas não acreditariam no pior sem provas, pois não?”, pergunta, dirigindo-se ao espectador. “Não fariam julgamentos precipitados sem factos, pois não? …ou fizeram isso? Não, vocês não, vocês são mais espertos do que isso.”

No que parece ser uma alusão à sua exclusão de “House of Cards”, e sempre no tom e com o sotaque da personagem Frank Underwood, Spacey prossegue: “Se não paguei pelas coisas que ambos sabemos que fiz, não vou seguramente pagar por coisas que não fiz”. “Em todo o caso, toda esta pressa em julgar conduziu a um desfecho muito insatisfatório. E pensar que podia ter sido um final memorável.”