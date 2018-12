Já está por aí a primeira peça da artilharia pesada de “Downton Abbey”

É apenas um cheirinho que pretenderá soar baixinho ao rufar do tambor, ainda em jeito de ensaio e não mais, mas quando se clica no play lá reentramos em Highclere Castle e, na máquina do tempo, somos transportados até há cem anos. Então abrem-se as janelas para deixar entrar a luz do sol; puxam-se lençóis e cobertas de cima dos móveis com vigor, ao som do bater das horas num antigo relógio de mesa; alguém toca à campainha da entrada e, pronto, voltamos ao lugar testemunhal da família Crawley. O filminho de um minuto é apenas a primeira peça da expectável artilharia pesada promocional que aí virá adiante, o tiro de partida gerador de expectativas para o filme “Downton Abbey”, que vai estrear depois do próximo verão, a 13 de setembro.

Desta feita, três anos volvidos sobre o final da série televisiva, foram nove semanas a gravar com o elenco original da série reunido e aumentado e os meios de produção engrandecidos. Depois de muito diz que sim, diz que não, a especulação sobre a passagem de “Downton Abbey” a longa metragem terminou em julho passado e foi o toque a reunir – a produção arrancou no final do verão.

Julian Fellowes, o criador da série televisiva, escreveu o guião do filme e geriu a produção, e Michael Engler realizou-o. A dez meses da chegada ao grande ecrã nada mais foi ainda dado a conhecer de substantivo sobre a história a projetar nas telas, senão e apenas breves comentários de alguns atores sobre a escala e grandiosidade de várias cenas e particularmente sobre o esplendoroso guarda roupa da era eduardiana utilizado. A ver vamos se o filme ficará como a cereja sobre o delicioso e aclamado bolo que foi a série televisiva.

No pequeno ecrã “Downton Abbey” arrebatou prémios e nomeações de peso. Em 2011 venceu três Emmy, nomeadamente o galardão para melhor minissérie. No mesmo ano entrou para o Livro dos Recordes do Guiness como a série de televisão em língua inglesa mais aclamada pela crítica. Em 2012, o Golden Globe para melhor minissérie foi-lhe igualmente atribuído.

A série dramática britânica de época, produzida pela Carnival para o canal ITV no Reino Unido, segue o quotidiano da família aristocrática Crawley e dos seus dedicados serviçais de 1912 até 1925 na ficcionada propriedade de Highclere Castle, no Yorkshire. A série, com um total de seis temporadas, exibiu o último episódio – um especial de Natal - a 25 de dezembro de 2015, realizado precisamente por Michael Engler, que dirigiu agora a longa metragem.