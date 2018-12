Cabaz de Natal

A leitura para a época natalícia começa como deve começar: Dickens, pois claro; o Charles nascido há mais de 200 anos é o (bom) fantasma dos natais passados e há de sê-lo nos natais futuros. Aqui o invoco não porque haja algo de novo, mas porque uma muito interessante editora lusa lançou há pouco uma bela edição de “The Old Curiosity Shop” (“A Loja de Antiguidades”), romance dado à estampa em forma de livro em 1841; digo em forma de livro porque, na realidade, a obre já havia saído com a periodicidade de um folhetim, tendo alcançado um notável sucesso à época: conta-se que a legião de leitores na América invadiu o cais de desembarque do navio que trazia a conclusão da história oriunda do outro lado do Atlântico.

Parece igualmente verdadeira a apreciação que a própria Rainha Vitória fez do romance ao classificá-lo como muito interessante e inteligente. Sábias palavras: a história dos vários infortúnios da pequena Nell e do modo como estes parecem evoluir de forma quase fatídica são exemplo da notável escrita de Dickens bem como da sua extraordinária aptidão para observar, analisar e reproduzir a dura realidade da condição humana. Acresce que a edição da E-primatur é, à semelhança do seu espólio até à data, francamente cuidada e apetecível. Mas (que diabo!), até impressa num bloco de notas, a obra de Dickens era – sempre – merecedora da melhor atenção.

O mesmo poderá dizer-se do menos conhecido mas não menos importante Thomas Hardy. Poeta e romancista igualmente britânico, nasceu em 1840 e deixou um importante legado literário nos seus quase 90 anos de vida. Podia ter escolhido para este cabaz o notável “O Pregador Atormentado” ou o bem conhecido “Tess of the D´Ubervilles (adaptado ao cinema no distante ano de 1979 por Roman Polanski, o filme deu projeção internacional à então jovem Nastassja Kinsky), mas optei pelo extraordinário “O Mayor de Casterbridge”.

Obra de grande intensidade dramática, a narrativa de Hardy conta-nos a história de um homem perverso, perseguido por um passado que ele próprio construiu ao mesmo tempo que julgava construir um futuro. Sem querer alongar-me em excesso, permito-me apenas sublinhar a inteligência da escrita de um autor que é reverenciado nas letras britânicas mas ainda sem o destaque merecido entre nós.

O mesmo se não dirá de Sir Paul McCartney: idolatrado desde o tempo dos Beatles, o “menino bonito” da banda de Liverpool soube encontrar e singrar num caminho próprio nos domínios da composição, tendo surpreendido meio mundo com as suas incursões na música clássica e sinfónica. Contudo, uma e outra estão arredadas deste cabaz de sugestões: o que aqui me permito é recordar e aconselhar a recordação de um álbum lançado a 26 de abril de 1982: “Tug of War” é digno de ser (re)visitado, dada a excelência das canções que o compõem e que, graças ao sucesso universal de “Ebony and Ivory”, ficaram perdidas na divulgação do disco que foi alvo de um “remix” em 2015. Do primeiro ao último tema, o ouvinte não ficará defraudado quando escutar o tema título e outros como “Ballroom Dancing” ou o irónico “The Pound is Sinking” – além do mais, uma ótima oportunidade para lembra o dracma, o franco ou o marco, lembram-se?

Mas porque é Natal, que tal escutar um Nobel.... da Literatura? Sim, senhoras minhas e meus senhores, Bob Dylan tem o seu próprio disco de Natal!

Chama-se “Christmas in the Heart” e foi lançado algures no mês de outubro de 2009 pela Columbia Records. Os grandes clássicos estão lá todos, cantados e musicados pelo senhor Zimmerman que, por mais de uma vez, disse apreciar a quadra natalícia. Vai daí, gravou no seu estilo “Little Drummer Boy”, “Winter Wonderland”, “I´ll Be Home for Christmas” ou o tradicional “O Little Town of Bethlehem”, entre 15 trabalhos que compõem o que foi o 34º álbum de estúdio de Bob Dylan.

Finalmente, no que ao cinema concerne, dois títulos merecem destaque, praticamente desde o momento em que estrearam: “White Christmas”, que o enorme Michael Curtiz realizou em 1954 e, claro, o ícone de todos os filmes de Natal, assinado em 1946 por Frank Capra: “It´s a Wonderful Life” (“Do Céu Caíu uma Estrela”).

O primeiro conta a história de dois ex-companheiros de armas que se juntam para ajudar o seu antigo comandante que enfrenta dificuldades financeiras. “Natal Branco” em português, será sempre lembrado pelas melodias e pela voz única de Bing Crosby, capaz de derreter a neve mais resistente.

O segundo, num belíssimo preto e branco, lembra a história de um homem bom que, por via de várias vicissitudes das quais não tem culpa, entra em desespero e busca o suicídio até que um pretendente a anjo o faz ver como seria a vida sem o lugar que ele, George, ocupou nessa mesma vida. O resto é pura magia, mais ainda quando o simples tinir de um sino pode mudar a vida... no céu e na terra. Bom Natal em boa companhia, é o que deseja o escriba.