A miúda do carocha amarelo

Às vezes, as surpresas vêm de onde menos se espera e este “Bumblebee”, sexto episódio da saga “Transformers” e aposta grande da Paramount para trepar as bilheteiras desta quadra natalícia, é uma delas. A franchise “Transformers” em Hollywood, muitos o sabem, é uma ‘coisa canhestra’ no cinema que partiu de uma linha de brinquedos dos anos 80. O produtor e realizador Michael Bay pegou no projeto em 2007 com atores de carne e osso (muitas outras animações foram antes feitas) e o êxito foi de tal ordem que não tardaram a surgir sequelas nos anos seguintes, autêntica galinha dos ovos de ouro que conseguiu pôr três a ultrapassarem a fasquia dos 1000 milhões de dólares no box office. Bay, que começou nos clips e tem uma predileção por ‘partir isto tudo’ (o planeta, entenda-se), despachou a assinatura de cinco, enriqueceu colossalmente, mas os filmes, esses, é que começaram a ficar chatinhos, cada um mais do que o outro. A verdade é que já não havia pachorra para as monstruosas máquinas alienígenas que teimavam em vir cá para a Terra martelar umas nas outras, a ver quem era a mais forte do universo, perante o embasbaque dos pobres humanos. Para acabar com esta modorra, Bay decidiu dar o primeiro passo: saiu de cena. Que é como quem diz: ficou nos bastidores, a controlar a produção, e foi buscar Travis Knight, o realizador do muito singular “Kubo e as Duas Cordas”, da Laika Entertainment, estúdio de animação em stop motion (esta foi, de resto, a primeira vez que Travis dirigiu atores). Mas Bay não se ficou por aqui: também delegou, pela primeira vez na história da franchise, o guião a uma mulher, a britânica Christina Hodson, argumentista em ascensão e ainda com parco currículo que nada tem que ver com “Transformers”. E esta tratou de reduzir a armada metálica a apenas três criaturas, o herói e os dois vilões que o perseguem: o resto é gente a sério — e a protagonista uma teenager.

Quando este tipo de fenómenos acontece na grande indústria, costumam passar-se coisas interessantes. “Bumblebee” até nem começa longe do filme original de Michael Bay e é uma prequela deste. Passa-se em 1987 e traz-nos uma adolescente, Charlie Watson, que quer um carro e depois cai de quatro por um Volkswagen Beetle amarelo abandonado — para logo descobrir que, afinal, levou “Bumblebee” para casa, isto é: uma potente arma de guerra com canhões laser que em tempos fugiu do seu planeta e se refugiou no nosso. E os olhos ficam na miúda do carocha, Hailee Steinfeld, mais cantora do que atriz, apenas 21 anos, mas já talento que baste para dar à saga um impulso em tudo inesperado. Depois vêm os anos 80, “aquela década que a minha geração costuma associar a elásticos de cabelo, jeans de cintura alta e vídeos de aeróbica” (!), contou-nos Hailee há uns dias num junket para a imprensa em Berlim, ela que, nos anos 80, nem nascida era. Mas isso não a impede de vibrar agora com ‘Bigmouth Strikes Again’ e comover-se com ‘Girlfriend in a Coma’ — e não estamos a delirar, este é mesmo um filme “Transformers” com canções dos Smiths (e mais há, Duran Duran, Simple Minds, todo um baú da MTV) — quem esperaria por esta? Hailee, que foi descoberta para o cinema pelos Coen em “Indomável”, não se habituou logo a interpretar “para ninguém” no fundo verde dos efeitos especiais, “mas Travis, por ser animador, desenhou o storyboarddo filme todo; o robô, o objeto físico, não estava ali mas eu sabia quando e onde ele iria estar, o que iria fazer, como reagir. A Charlie perdeu o pai e luta contra essa insegurança, quer encontrar-se a si própria e um amigo com quem falar. ‘Bumblebee’ torna-se esse amigo.” E antes de elogiar o público lisboeta (passou por cá no fim de junho, no último dia do Rock in Rio) e de confessar que o seu primeiro álbum (só tem um EP) sairá finalmente no início de 2019, deixa mais do que pensa sobre a personagem: “A Charlie está num ‘Transformers’ mas não deixa de ser genuína e é isso que eu mais gosto nela. A história do filme é a da sua realização pessoal. Ela quer ser livre. Sabe que a sua única saída é conseguir estar atrás de um volante e trabalha para isso. Não tem nada de tonta. E os anos 80 ajudam-na: dão um toque humano ao filme, outro tipo de familiaridade.”

Travis Knight senta-se depois à mesa para contar a “herança” que recebeu das mãos de Michael Bay, “só que eu venho da animação e da stop motion, sou um cineasta muito diferente dele, tenho outra disciplina. Procurei o meu espaço, quis deixar a minha marca na relação entre aquela miúda e aquele robô.” Bay deu-lhe um “conselho poderoso.” Sabia que ele ia estar sob pressão por nunca ter trabalhado para uma franchise, apesar de “Bumblebee” ser o menos caro de todos os “Transformers”. E Bay disse-lhe: “Protege o filme. Protege-o nos milhares de decisões que vais ter de tomar. Nada é mais importante.” Travis realça que tratou os robôs não como efeitos visuais mas como personagens emocionais. “Eu tinha uma grande vantagem: ‘Bumblebee’ passa-se 20 anos antes da ação do filme de 2007, havia aqui pano para mangas. Tentei fazer o ‘Transformers’ que eu gostava de ter visto quando era miúdo. Tinha nove anos quando fui exposto aos brinquedos, à BD e aos desenhos animados. E achei que podia juntá-los num grande guisado com tudo o que eu gostava: Spielberg, John Hughes, John Carpenter, numa história de fim de adolescência que basicamente fala de amor e de empatia.” A influência de “Bumblebee” vem de “E.T.”, confessou o realizador. “Foi o primeiro filme que me levou às lágrimas. Visitámos a Universal antes da rodagem, pedimos que nos fizessem uma projeção em sala, em película. Não para o copiarmos, mas para sermos levados para outra era.” Após esta experiência, Travis vai regressar à Laika Entertainment, “que está nas minhas veias. Temos uma nova animação para sair na primavera.”

O senhor que se segue é John Cena, dá a cara pelo autoritário agente Burns (que tem de lidar com a chegada dos robôs) e começa por nos falar da sua paixão por carros vintage, que vem a propósito. “O Burns é um duro, o filme não é dele, mas é curioso notar como a minha personagem, que é secundária, evolui. Não é um boneco.” Este ator que, para quem não sabe, é uma supervedeta do wrestling (“também nós contamos histórias, como no cinema, exceto que, ali, não temos direito a uma segunda take...”), viveu a infância nos anos 80, “num tempo em que o entretenimento parecia ser só digestivo mas sabia esconder coisas profundas lá dentro, em filmes como ‘Assalto ao Arranha-Céus’, por exemplo.” Diz ele que era um tempo em que “a audiência queria ter espaço para adorar o herói e apupar o mau da fita. As crianças ainda cresciam com a aspiração de se identificarem com um brinquedo e essa foi, de facto, a era perfeita para ‘Transformers’ e a sua tecnologia de vanguarda. Acho que ‘Bumblebee’ consegue recuperar esse espírito. E ainda bem: o que mais vejo agora são crianças agarradas a tablets...”

O Expresso viajou a convite da NOS