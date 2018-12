A lição da Beyoncé

Em conversa com Mário Laginha, o pianista e compositor falava-me há dias da importância dos concertos ao vivo, não apenas para os músicos mas em particular como espaço privilegiado para a descoberta de propostas inovadoras. Embora convencido de que aquele formato nunca acabará, manifestava, ainda assim, alguma preocupação pelo possível decréscimo de audiências, demasiado habituadas a assumir a internet como espaço onde tudo desagua. Inclusive concertos. Laginha estabelecia depois uma relação muito curiosa com o jornalismo a partir da constatação de que há demasiadas pessoas a acreditar e aceitar estar ali toda a informação. Seja na reprodução de uma atuação musical, seja na divulgação noticiosa via Facebook. A verdade é que não está, desde logo por não haver critério na internet. Por isso, dizia-me Mário Laginha, “o jornalismo é tão necessário”. Por isso é de uma absoluta acutilância a frase encontrada pela “The Economist” para promover a assinatura da revista: “You’ve seen the news. Now discover the story” (Viu a notícia, agora descubra a história).

Um concerto ao vivo num grande estádio é, antes de mais, um encontro de massas. Tempo de celebração e de rituais, aquele não é, em geral, o espaço para a inovação. O horror ao risco e a constante aposta no mínimo denominador comum, fazem dos concertos o lugar da confirmação das certezas adquiridas.

Bruce Springsteen sabe muito bem do que fala quando, a abrir o documentário disponível na Netflix sobre as suas inovadoras atuações deste ano de 2018, ao longo de vários dias consecutivos, no Teatro Walter Kerr, em Nova Iorque, deixa claro o que é necessário para enfrentar as multidões ululantes que, na verdade, pouco mais esperam do que mais um número circense.

getty

“ADN, habilidade natural, estudo das técnicas, desenvolvimento e devoção a uma filosofia estética, tomates, puro desejo de fama, amor veneração, atenção, mulheres, sexo, algumas massas”, diz Springstten, “são alguns dos elementos que poderão dar jeito quando se está frente a frente com 80 mil fãs de rock’n’roll aos gritos”. Logo de seguida, a grande verdade: “Pois eles esperam que tiremos qualquer coisa de dentro da cartola, a partir do nada, algo nunca antes visto”.

É uma reflexão muito marcada pela perceção de uma ciclópica voragem de novidade a todo o custo e indisponibilidade para aceitar o vagar exigível ao espaço de reflexão patente em vastos sectores da sociedade contemporânea.

Revolucionário, hoje, é ter a capacidade e a coragem (Springsteen diria tomates) de navegar contra a maré que desencadeia o arrastão populista, e definir uma agenda, não em função dos expectáveis desejos do público, mas em resultado do imperativo de rejeitar qualquer tipo de limites para a capacidade criativa ou inventiva.

Se há uma estrela do mundo musical capaz de representar o conceito de “mainstream”, no sentido do grau de agrado junto de vastas camadas de público e com assinalável sucesso comercial, é Beyoncé. Enquanto cantora, autora de canções, produtora, compositora, atriz ou bailarina, já nada tem a provar e terá alcançado tudo quanto é possível desejar.

Ainda assim, Beyoncé está longe de ser uma artista acomodada. Pelo contrário. Usa o sucesso e o poder do seu nome para ousar romper fronteiras e confrontar as audiências com o inesperado. Retira o público das habituais zonas de conforto e suscita o estranhamento que desencadeia questionamentos. Não confirma certezas, muito menos oferece o que, afinal, todos estariam à espera que oferecesse.

Por coincidência, três dias antes da conversa com Mário Laginha, tinha visto no YouTube uma gravação de um dos concertos da digressão deste ano de Beyoncé. Mesmo se há todo um oceano a separar o universo musical dos dois músicos, é espantoso verificar como não deixa de haver pontos de contacto entre a atitude que, afinal, ambos partilham.

getty

O concerto de Beyoncé é uma poderosa manifestação de independência face ao gosto das massas. A intérprete de “Freedom” não deixa de ter, como diz Springsteen, alguns rebuçados para tirar da cartola. Só que esses são momentos marginais no contexto de uma performance marcada por elevadíssimos padrões estéticos e de grande exigência artística.

Há uma singular beleza formal a percorrer toda a atuação num palco imenso, absolutamente despido de tudo quanto possa interferir com a sinfonia de formas, corpos, cores que a cada instante criam um outro universo para cada canção.

Beyoncé, numa atitude de grande risco para com fãs que, em rigor, só ali estão para a ver e ouvir, permite-se estar ausente repetidas vezes e durante longos minutos. Deixa, assim, a cena entregue às artes de palco e à performance, assegurada pela sua vasta e multifacetada equipa de bailarinas e bailarinos.

Estas opções marcam a diferença. Quando lhe seria tão fácil oferecer ao público o que sabe que o público quer, Beyoncé parte à procura do inesperado e constrói novas histórias. Sem perder de vista a máquina milionária em que está envolvida, a artista percebe como é redutor insistir em oferecer mais do mesmo. Afinal, sempre ao longo da história da humanidade, os avanços artísticos, estéticos, culturais ou científicos resultaram, antes de mais, da capacidade de romper com o gosto comum e arriscar apostar na estranheza do novo. Por acréscimo, derrama em nós a certeza de que visionar o concerto numa plataforma digital jamais substituirá a experiência única, mágica, do concerto ao vivo. Tal como, sejamos claros, nada substitui o prazer de folhear e sentir o cheiro do papel do jornal ou o sussurro das folhas de um livro.

getty

Num tempo de absoluta crise da comunicação social, talvez a lição de Beyoncé possa fazer bom proveito a todos quantos hoje decidem programações televisivas ou dispõem de poder editorial nos jornais. Talvez seja de pensar em Umberto Eco e, tal como o pensador italiano, admitir que quando o que diz qualquer tonto ou qualquer tonta, tem a mesma relevância mediática que o pensamento estruturado de quem reflete sobre o mundo em que vivemos, algo de perverso está a acontecer no nosso mundo político e social.