Natal em boa companhia

O tempo é de festa, mas às vezes é preciso um empurrão para se entrar no espírito. Se a iluminação nas ruas e a publicidade não deixam esquecer o período que se vive, é também certo que quem estiver alheado destes lembretes pode sentir-se vazio de espírito natalício. Para colmatar a falha, e como já é hábito na televisão portuguesa, há canais que dedicam parte da sua programação à quadra natalícia.

Nos canais FOX, é no FOX Life que se centram as atenções por estes dias, com a realidade a surgir pautada de fantasia. De acordo com o canal, “até ao Dia de Natal serão exibidos diariamente filmes relacionados com o Natal, que envolvem muito romance e prometem aquecer o coração de todos os espectadores”. A oferta é eclética e promete agradar a (quase) todos.

“A Christmas to Remember”, protagonizado por Mira Sorvino, Cameron Mathison e Jesse Filkow, é um dos principais títulos, mas haverá tempo também para “Finding Santa”, “The Christmas Train” e “A Heavenly Christmas”, que além de entrarem na grelha do canal serão também apresentados entre segunda e terça-feira, “numa maratona especial de 48 horas só com filmes de inspiração natalícia”.

No total serão cerca de duas dezenas de filmes a serem emitidos por estes dias, e neles incluem-se “A Dream of Christmas”, “A Joyous Christmas”, “A Nutcracker Christmas”, “Christmas at Holly Lodge”, “Christmas Connection”, “Christmas Getaway”, “Christmas in Evergreen”, “Christmas in Homestead”, “Christmas Next Door”, “Christmas in the Air”, “Home for Christmas Day”, “Journey Back to Christmas”, “Love You Like Christmas”, “Rocky Mountain Christmas”, “Switched for Christmas” e “The Sweetest Christmas”.

Na oferta premium sob assinatura, o TVSéries destaca-se dos demais canais com outras longas-metragens em exibição. A grelha está fechada e a programação especial, que “abre caminho para uma noite muito especial”, começa pelas 12h45 de segunda-feira com “Milagre de Natal em Angel Falls”, seguindo-se “Um Natal Sem Fim”, “Christmas Encore”, “Miss Kringle” e “S.O.S. Fantasmas” até ao final da tarde. “Grinch”, “O Tesouro de Natal” e “O Amor Não Tira Férias” são as propostas da Consoada.

UM PAI NATAL DE SUCESSO

No campo do streaming há novos jogadores e um deles já está a fazer sucesso. Na sua primeira semana de exibição no Netflix, “Crónicas de Natal” foi visto por 20 milhões de pessoas — o equivalente a 200 milhões de dólares em bilheteira, se a sua estreia tivesse acontecido nos cinemas, o que às vezes nem se verifica em filmes que chegam aos mil milhões de dólares (como recorda o diretor de conteúdos Ted Sarandos). A longa-metragem é o maior sucesso da carreira de Kurt Russell e serve de cartão de boas festas do serviço de televisão por estes dias.

É apenas um dos novos filmes disponíveis, uma vez que existem outros títulos em estreia. “O Calendário de Natal”, “Christmas with a View”, “A Princesa e a Plebeia”, “O Príncipe de Peoria: Um Milagre da Rena de Natal”, “Um Príncipe de Natal: O Casamento Real”, “O Natal de Ângela”, “Natal 5 Estrelas” e “Super Monstrinhos e a Estrela dos Desejos” são outras das novas propostas — às quais se soma uma novidade de última hora, o “Especial de Natal Porta dos Fundos”, disponível desde ontem. São títulos que cumprem o seu primeiro Advento e que se juntam a um catálogo extenso com produção própria e conteúdos comprados a outros produtores.

CHEIRA A NATAL NA COZINHA

Mas nem só de filmes de Natal se faz a quadra, e as estrelas do 24Kitchen foram convocadas para preparar “as melhores receitas, truques e ingredientes, num especial de programação na semana que antecede a noite de Natal”. É essa a promessa do canal dedicado à culinária, que desde terça-feira apresenta uma seleção de programas comemorativos.

As noites do 24Kitchen são agora ocupadas por Cátia Goarmon, Filipa Gomes, Sandra Nobre, Jamie Oliver e Rachel Allen, que vão “confecionar pratos inspiradores”. A ideia é que em casa cada um aproveite as dicas dos especialistas (e as aplique depois). Está tudo pronto “para que os espectadores deixem todos os seus convidados impressionados nesta altura das festas”.

O melhor é acompanhar cada episódio para perceber os segredos da confeção, mas o canal avança já o que se pode esperar. A chefe Sandra Nobre tem novos capítulos de “A Sentada” para apresentar e desta vez vai preparar “um verdadeiro banquete de Natal”, onde não falta uma receita de peru acompanhado por batatas no forno, arroz de passas e legumes salteados, assim como rabanadas com calda de vinho do Porto. Mas ela não é a única a apresentar uma proposta natalícia.

No especial de Natal de “Os Segredos da Tia Cátia”, Cátia Goarmon traz uma nova forma de servir o tradicional bacalhau — apresenta-o desfiado numa tarte com massa caseira — e faz o mesmo com o leitão assado (para ir à mesa numa torta onde não falta um bom molho de espinafres). Quanto às azevias de grão, ganham a forma de empadas e são cozinhadas no forno. Filipa Gomes, de “Cozinha com Twist”, tem uma receita de gelado de bolo-rei. Este fim de semana, entre hoje e amanhã, toda a programação de Natal será apresentada em formato maratona, para que quem quiser seguir as dicas de quem sabe não se perca no menu das gravações. Também há soluções para quem já não vê na televisão linear uma opção.

A aplicação Natal 24 Kitchen, disponível para clientes Vodafone TV até 6 de janeiro, reúne num só lugar os “16 episódios das produções locais do canal, com receitas natalícias preparadas por Filipa Gomes, Sandra Nobre e Cátia Goarmon” — que trazem propostas alternativas para juntar aos pratos mais tradicionais. A completar a oferta está uma seleção de “deliciosos presentes de Natal”.