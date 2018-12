Tempo de regressar

O sucesso de “Friends” passou da televisão para o streaming e fez a Netflix gastar 100 milhões de dólares para garantir as 10 temporadas em 2019. Esta semana, a sitcom regressa também à grelha nacional no FOX Comedy

foto Andrew Eccles/NBCU Photo Bank/Getty Images

Quando “Friends” terminou, o mundo era outro. Era maio de 2004 e se em Portugal se ultimavam os preparativos para o Europeu de Futebol, eram outras as partidas que marcavam a televisão norte-americana. O grupo de amigos que acompanhou os telespectadores durante 10 temporadas estava prestes a abandonar a NBC e não era certo qual o futuro das sitcomsdepois de um acontecimento como aquele. O episódio final foi visto por 52,5 milhões de pessoas, mas os criadores da série e o elenco estavam longe de imaginar que a comédia continuaria a captar audiências mais de uma década depois.

São ainda 16 milhões os que acompanham os capítulos de “Friends” na televisão linear todas as semanas em vários pontos do mundo, mas é no streaming que a luta agora se faz. A série, que foi a mais revista deste ano de acordo com a app TV Time, está disponível na Netflix (consoante os mercados) desde 2015, no entanto foi no final deste ano que a história de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross voltou a ganhar importância. O gigante do streaming anunciou que os 236 episódios sairiam da plataforma no final deste ano e os fãs insurgiram-se. Era preciso agir depressa para recuperar a confiança dos utilizadores o quando antes.

Foi assim que a Netflix, que não existia quando David Crane e Marta Kauffman criaram “Friends” e que ainda andava a alugar DVD por correio quando a série terminou, investiu 100 milhões de dólares (algo como 88 milhões de euros) para manter as 10 temporadas na plataforma durante 2019. Mas a história não termina aqui, mesmo que se avance que este é um dos maiores aumentos de sempre no custo de direitos de transmissão, até aqui fixados em cerca de 30 milhões de dólares por ano para “Friends”. É que há razões sérias para que valha a pena gastar o mesmo que produzir uma temporada de “The Crown” para garantir a distribuição de um verdadeiro hit.

“Friends” pode estar datada (e houve até quem ao revê-la a considerasse transfóbica, homofóbica e sexista), mas continua a captar audiências — e isso é tudo o que uma empresa como a Netflix quer, numa altura em que também aposta em grande em conteúdos originais. A experiência de ver a série em streaming é muito diferente daquela a que os telespectadores tiveram acesso em televisão, especialmente se tivermos em conta a forma como os canais norte-americanos apresentam os seus programas.

Em Portugal, a série foi transmitida pela RTP1, SIC Mulher e pelos canais FOX, onde era transmitida sem cortes publicitários, mas essa não é a norma internacional (mesmo em séries com episódios curtos). Assim, “Friends” ganha até com a nova forma de se ver televisão, potenciando o binge-watching. Ver os vários episódios de seguida, sem quaisquer cortes, é uma das opções, mas o genérico original continua à distância de um clique. Até porque os verdadeiros fãs não dispensam ver a sequência de entrada com os The Rembrandts a cantarem ‘I'll Be There for You’.

Jennifer Aniston, que interpretou Rachel e que se manteve ligada ao imaginário da série desde aí — mesmo que tenha construído uma carreira sólida desde então —, foi uma das personalidades que reagiu ao acordo e já comentou a decisão da empresa de entretenimento. À margem da estreia cinematográfica de “Dumplin’”, a atriz expressou que a aposta da Netflix “diz muito sobre a série”, especialmente se tivermos em conta “que se passa num tempo muito diferente daquele em que agora estamos”. “Acho incrível que continue a ser tão amado e a ter uma audiência tão grande”, diz, numa altura em que vê também a sua conta a crescer. É que Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry recebem 2 por cento dos lucros de “Friends” e estes estão a crescer — mesmo que se esteja longe do milhão de euros por episódio que receberam durante a nona e décima temporada.

A avaliar pelos valores praticados com os direitos de transmissão, um regresso de “Friends” para uma 11ª temporada ou para um episódio especial poderia ter custos bastante elevados, mas esse não parece ser o problema. Segundo contou Jennifer Aniston a James Corden, o problema estará no elenco masculino. “Nós, as raparigas, sempre dissemos que adoraríamos voltar a fazer [“Friends”], mas por alguma razão os rapazes estão menos interessados nisso”, expressou.

Mesmo que nunca sejam produzidos novos episódios — como aconteceu recentemente com “Will & Grace” (TVSéries) ou “Gilmore Girls: A Year in the Life” (Netflix) —, a verdade é que o futuro pode trazer novidades. A WarnerMedia detém a série e os direitos de transmissão da Netflix não são exclusivos, dados importantes numa altura em que se espera a entrada da AT&T (detentora da WarnerMedia) no mesmo mercado que a empresa liderada por Reed Hastings já em 2020. Randall Stephenson, diretor executivo da AT&T, não esconde o interesse na série e já o afirmou na última conferência de investidores. “É um conteúdo que certamente queremos na nossa plataforma. E é claro que também é importante para a Netflix.”

Por enquanto, certo é que a Netflix ganhou a corrida contra a Hulu e a Apple — onde Aniston está a desenvolver “The Morning Show” com Reese Witherspoon, Steve Carell, Gugu Mbatha-Raw, Billy Crudup, Nestor Carbonell e Mark Duplass —, que também estavam interessadas em juntar “Friends” aos seus catálogos, em plena época de expansão. Do lado dos canais tradicionais, “Friends” também continua a mexer, e entra esta semana na grelha nacional.

A série está de regresso a Portugal e é uma das grandes apostas do FOX Comedy para este mês. O canal fará a transmissão da série completa, e a estreia está marcada para esta segunda-feira, pelas 23 horas, com um episódio duplo. Depois será possível vê-la de segunda a sexta-feira, sempre à mesma hora. Entre amigos, claro está.

FRIENDS

De David Crane e Marta Kauffman

Com Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer

Netflix, em streaming

FOX Comedy, estreia segunda, 23h

(Temporadas 1 a 10)