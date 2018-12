Miró e as feridas de Serralves

Serralves está no olho do furacão. Os danos reputacionais provocados pela polémica gerada a pretexto da exposição retrospetiva da obra de Robert Mapplethorpe, associada à resignação ainda hoje não completamente explicada, e muito menos percebida, do diretor artístico do Museu, atingiram proporções desmesuradas. Grandes revistas de arte internacionais, da “Artforum” à “Artnews”, fizeram eco de uma alegada censura cometida pela Administração de Serralves.

Depressa ficou construída a imagem de uma instituição anquilosada contra a qual se teria erguido um jovem diretor a quem não escasseou apoio internacional. A história, na qual é difícil encontrar heróis, é bem mais complexa do que este resumo simplista e, para desgraça da Fundação, terão de passar muitos anos até de alguma forma ser restabelecido o prestígio adquirido ao longo de duas fantásticas décadas em que soube marcar a agenda artística nacional e, até, internacional.

Um dos resultados colaterais do efeito Mapplethorpe é já bem visível na circunstância de Serralves ser hoje uma estrutura fragilizada, no sentido em que se transformou num alvo fácil de crítica e contestação.

O modo como estão a ser encaradas em alguns sectores as obras de adaptação da Casa cor de rosa para receber em permanência a coleção de 85 obras de Miró pertencentes ao Estado português, mas entregues à Câmara Municipal do Porto como fiel depositária, constitui um bom exemplo.

Uma das principais reservas já manifestadas passa pelo receio de que possa ser subvertido o espírito inicial da residência privada, mandada construir pelo segundo Conde de Vizela, Carlos Alberto Cabral (1895−1968) para os terrenos do que fora a quinta de veraneio da família nas imediações do Porto. Projetada e construída entre 1925 e 1944, é tida como o mais notável exemplo de um edifício “art déco” em Portugal. Foi classificada como Imóvel de Interesse Público em 1996. Em 2012, em conjunto com o Parque, recebeu o estatuto de Monumento Nacional.

D.R.

Em entrevista ao Expresso, Álvaro Siza, responsável pelo projeto de adaptação da Casa, já respondeu para dizer que a sua intervenção será discreta ao ponto de nem se notar. “Não deixarei assinatura”, disse.

A questão persiste, ancorada numa estranha ideia de imutabilidade de função. Concebida como residência particular num tempo em que a grande burguesia europeia quase se digladiava num concurso informal a ver quem construía a mais faustosa, mais grandiosa, mais espantosa moradia, palacete ou palácio, a Casa sobreviveu ao tempo, mas o que o tempo hoje lhe pede ou oferece já em nada se confunde com as vivências de um passado esboroado na voragem das mudanças de gosto, de necessidade, de utilidade.

Um pouco por toda a Europa, este tipo de edifícios, quando recuperados, têm vindo a ser, em muitos casos, adaptados para o acolhimento de obras de arte. Constrói-se-lhes um novo presente para que não fiquem sufocados pelo peso de um passado irrecuperável.

Então, sim, é verdade, a apresentação em permanência das obras de Miró não deixará de influenciar o modo como é ou era vivenciada a Casa. A mostra inaugurada esta terça-feira, intitulada “Joan Miró e a morte da pintura”, proporciona já algumas luzes sobre um futuro não muito distante.

A fragilidade e o mau estado de conservação de algumas obras do mestre catalão vão exigir especiais cuidados de manutenção, bem como na exposição. A luz tem uma importância crucial e é muito provável que vários espaços tenham de ficar mais resguardados ou escurecidos. Em todo o caso, e como também o sublinhou Álvaro Siza, não será fechada qualquer janela ou portada, nem será alterada a sequência das divisões da casa.

d.r.

A opção parece simples: ou se faziam as obras que, com exceção de Siza, em rigor ainda ninguém conhece em toda a sua extensão, e assim se criavam condições para que todos possam usufruir da obra de um artista tão singular como Miró, ou ficava tudo na mesma, e os quadros estariam por cá, mas porventura bem acondicionados num qualquer armazém distante dos olhares do público.

É aqui que nasce outra crítica, associada a uma suposta incoerência de Serralves. Como museu de arte contemporânea cuja exposição de abertura, em 1999, era em si mesma um programa ao intitular-se “Circa 68”, jamais deveria envolver-se no acolhimento e exibição de trabalhos de um homem nascido em 1893 e cuja produção artística não se enquadraria no que se convencionou chamar arte contemporânea.

Esta perceção demasiado esquemática das fronteiras da arte contemporânea enferma de vários vícios. Desde logo o propositado ignorar do vigor criativo de um Miró que ainda em 1974 – para nos situarmos na época da atual exposição de Serralves – rompia todas as fronteiras e colocava-se para lá de todas as caixas em que quisessem acondiconá-lo. Essa foi, de resto, uma das constantes ao longo da vida de alguém a quem assentaram classificações tão diversas como, por vezes, antagónicas. Numa altura em que as encruzilhadas da arte contemporânea, nas suas múltiplas vertentes, suscitavam uma diletante discussão sobre a morte da pintura, Miró, propunha um novo e surpreendente diálogo entre diversos materiais e assumia a pintura como veio de onde jorravam diferentes discursos e novas narrativas.

A classificação de “arte contemporânea” decorre, antes de mais, de uma abordagem histórica e designa, em princípio, as obras produzidas desde o final da II Guerra Mundial (1945) até os nossos dias. Na história da arte nenhuma rutura tem dia e hora marcada, embora, grosso modo, se possa dizer que aquela seria a fronteira que delimitaria o fim do período de vigência da arte moderna, cujas origens remontariam ao início da segunda metade do século XIX.

d.r.

Estes confinamentos são sempre muito elásticos. De tal ordem que, para muitos, a arte contemporânea teria começado com a “pop art”, movimento expandido apenas a partir do final dos anos de 1950.

Miró é um passageiro de todos estes tempos. Atravessa toda a arte moderna – nas suas múltiplas classificações – e morre apenas em 1983. Para trás deixava uma longa e prolífica carreira, aberta a todo o tipo de abordagens e sempre disponível para a aventura da experiência. Se a sua linguagem não era já a das vanguardas contemporâneas, a sua atitude e o seu legado são a expressão de uma grande contemporaneidade.