Neste tempo a que nos habituámos a chamar de “pós-verdade”, em que as pessoas preferem crenças a factos, e tanto se despojam de qualquer intimidade como se ocultam atrás de perfis e biografias maquilhadas, sem que uma das coisas seja o contrário da outra, João Lourenço apresenta dois textos que nos interrogam sobre as contradições que a mentira e a verdade suscitam.

Depois de ter encenado “O Pai”, do dramaturgo francês Florian Zeller (n. 1977), o encenador que dirige o Teatro Aberto decidiu levar a palco outro texto do mesmo autor: “A Verdade”, peça diretamente inspirada em “Betrayal”, the Harold Pinter. Nela, Zeller explorou as múltiplas possibilidades de “jogo” que se estabelecem perante o anúncio de uma infidelidade matrimonial, e as muitas possibilidades de representação que uma só cena pode ter, seja no teatro, na sala de estar de uma família ou na intimidade de um quarto de hotel. “A Mentira”, outra peça assinada pelo mesmo autor, e escrita apenas três anos após “A Verdade”, juntou-se logo depois como parte de um projeto único que João Lourenço concretiza ao estrear as duas peças ao mesmo tempo nas duas salas do Teatro Aberto: “A Verdade” pode ver-se na Sala Vermelha, “A Mentira”, na sala Azul.

João Lourenço explica: “Pensei que seria interessante confrontar as pessoas com a mentira, naquele núcleo que lhes é mais próximo, e que é o da família. Estas peças estão muito perto da vida, e é neste núcleo que as pessoas sentem mais o efeito da mentira. Nos nossos dias, a mentira já está completamente instalada, já ajuda a eleger presidentes. Depois, há a verdade mentirosa e há as meias-verdades. O teatro respira o momento presente, e o teatro tem de ser feito daquilo que nos é próximo. Para mim, as duas peças vão largando sementes de desconforto. Até nos podemos rir do que é dito em palco, mas o riso ficará preso na garganta.” O encenador apresenta “A Verdade” numa galeria de arte, para a qual são convocadas obras de várias épocas. Nela tudo parece claro, transparente, e, no entanto, é onde tudo é difuso. “A Mentira” acontece num palco clássico, recuando aos anos 50 e a um tempo muito menos vertiginoso que o nosso, no qual o casamento ainda é uma instituição romântica e o divórcio é sempre a última solução.

Nas duas peças, os mesmos quatro atores — Joana Brandão, Patrícia André, Miguel Guilherme e Paulo Pires — exploram as dores da infidelidade, as hipóteses de resistência do casamento, do amor, e da amizade à mentira e à verdade, e até o lugar do teatro, no qual, tal como na vida, é tão importante o que é dito como o que não é dito.

Florian Zeller vai propondo as mesmas cenas, ora a partir da perspetiva da mentira ora da verdade. Como o dramaturgo explica: “O ator é obrigado a abandonar aquilo que designamos por arco narrativo ou arco psicológico da sua personagem, porque, alternadamente, cada personagem é levada a representar uma situação oposta àquela que acabou de acontecer.”

Mais do que estabelecer uma determinada moral, Zeller quer devolver ao público questões para as quais não pretende ter resposta: A mentira é sinal de traição ou de piedade? Pode a mentira ser uma virtude ou uma forma de atenuar o sofrimento? A verdade é uma prova de respeito ou uma potente arma de tortura? Como no veneno e na cura, a diferença está na quantidade; e a cada um corresponderá a sua dose.

A VERDADE

De Florian Zeller

Teatro Aberto, Lisboa, até 31 de março de 2019

A MENTIRA

De Florian Zeller

Teatro Aberto, Lisboa, até 31 de março de 2019