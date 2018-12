“Cold War – Guerra Fria” venceu quase tudo nos Prémios do Cinema Europeu

Nomeado para as categorias mais importantes dos Prémios do Cinema Europeu e apontado como favorito, “Cold War”, do polaco Pawel Pawlikowski, triunfou nas de Melhor Filme, Melhor Realizador, Melhor Argumento (também escrito pelo cineasta), Melhor Montagem e permitiu ainda à polaca Joanna Kulig vencer o prémio de Melhor Atriz.

Rodado a preto e branco, conta uma história de amor entre duas pessoas temperamentais e incompatíveis na Polónia dos anos 50 e estreou-se em Portugal no fim de setembro. Pawlikowski já tinha conquistado o prémio de Melhor Realização pela mesma obra no último Festival de Cannes.

Também premiado em Cannes, o italiano Marcelo Fonte foi eleito o Melhor Ator pelo seu extraordinário papel em “Dogman”, de Matteo Garrone, que chega às salas portuguesas na última semana de dezembro. “Dogman” traz-nos a aventura de um tímido cabeleireiro de cães, homem gentil e dealer ocasional de cocaína que, farto de ser humilhado, decide vingar-se do brutamontes que o aterroriza.

O filme é baseado num fait-divers particularmente sádico, passado em Roma nos anos 80, e chega às salas portuguesas na última semana de dezembro. “Girl”, que se estreou esta quinta-feira entre nós, não foi ignorado: esta primeira obra do jovem belga Lukas Dhont foi distinguida em Sevilha na categoria Descoberta do Ano, organizada pela FIPRESCI (federação da crítica internacional).

Na categoria de Melhor Comédia – para a qual estava nomeado “Diamantino”, de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt – ganhou a coprodução “A Morte de Estaline”, de Armando Iannucci, rodada no Reino Unido. O cineasta italiano não deixou de recordar a audiência de que o seu filme foi banido na Rússia.

“Mais Um Dia de Vida”, de Raúl de la Fuente e Damian Nenow, uma adaptação ao cinema do livro homónimo de Ryszard Kapuscinski sobre o seu testemunho da guerra na Angola de 1975, foi a melhor animação europeia. Estreou-se em Portugal em novembro. Já “Bergman – Um Ano, Uma Vida”, da sueca Jane Magnusson, foi o melhor documentário. Vai ser distribuído entre nós a partir do dia 27.

Esta 31ª edição dos Prémios do Cinema Europeu homenageou o percurso do ator britânico Ralph Fiennes, que aproveitou a oportunidade para promover em solo andaluz “The White Crow”, um filme biográfico sobre Rudolf Nureyev. É a sua terceira longa-metragem como realizador. Fiennes elogiou o poder de união do cinema e o seu papel na Europa num momento em que o seu país “está dividido” (uma alusão ao Brexit).

Também Costa-Gavras, veterano cineasta grego há muito radicado em França, recebeu das mãos de Wim Wenders (presidente da Academia Europeia de Cinema), um prémio honorário pelas suas mais de cinco décadas de trabalho. Mas o momento alto da noite foi reservado para uma atriz da casa, a espanhola Carmen Maura, igualmente homenageada com um prémio à carreira. Wenders chamou-lhe “uma rainha do cinema europeu”.

