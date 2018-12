Caixas de música

A caminho dos 87 anos, que há de completar a 8 de fevereiro do próximo ano, John Towner Williams pode e deve orgulhar-se de albergar na sua coleção pessoal 5 estatuetas douradas, cada uma delas correspondente aos óscares que recebeu, entre as 41 nomeações que a Academia entendeu conceder-lhe. A estante não deve ser pequena: 18 Grammy, 2 Emmy, 7 BAFTA, 3 Globos de Ouro, 6 Saturn e 21 discos de ouro e platina juntam-se aos prémios mais cobiçados da história do cinema.

Neste campo, a primeira nomeação aconteceu em 1968, quando a Academia de Hollywood reconheceu a prestação de John Williams na conceção da banda sonora de “Valley of the Dolls” (“O Vale das Bonecas”), um bem curioso e muito esquecido filme de Mark Robson, com a malograda Sharon Tate entre os protagonistas.

O primeiro Óscar surgiria escassos 4 anos depois, com o grande êxito que foi “Fiddler on the Roof” (“Um Violino no Telhado”), assinado pelo grande Norman Jewison; mas foi o segundo Óscar, conquistado em 1976, que projetou em definitivo a estrela de John Williams para a constelação da música universal, ao mesmo tempo que deu início a uma invejável parceria que ainda hoje se mantém: os acordes de “Jaws” (“Tubarão”) foram decisivos para o sucesso internacional alcançado pelo filme que Steven Spielberg dirigiu em 1975 e, 43 anos depois, são ainda um ícone absoluto em matéria de bandas sonoras.

Depois foi o que se (ou)viu: de “A Guerra das Estrelas”(1977) a “A Lista de Schindler”(1993) – incrivelmente, o último Óscar de John Williams – passando pelas sagas Harry Potter e Indiana Jones, pelas partituras de “Munique”(2005), “Lincoln”(2012), “JFK” (1991), “Sozinho em Casa” (1990) ou “Encontros Imediatos do 3º Grau”, o compositor contribuiu com quase 120 composições para o grande écrã. É obra; e felizmente inacabada.

A boa notícia é que boa parte dela está reunida numa bem pensada caixa com 20 cd, disponível para bolsas que queiram sacrificar pijamas e mantas polares para levar ao altar do prazer uma importante parte do trabalho de John Williams em orquestrações dirigidas pelo próprio.

Intitulada “John Williams Conductor”, surgiu com a chancela da Sony Classical no início deste ano e parece talhada para uma oferta irresistível no final do mesmo ano. A maior fatia deste bolo musical está a cargo da lendária Boston Pops Orchestra, que o próprio Williams regeu durante quase década e meia, mas há outras orquestras que compõem (a palavra é adequada) o leque que acolhe sem resistência dos sentidos aos que confortavelmente sentados devem estar para escutar devidamente o som cristalino das gravações, apesar de muitas delas pertenceram à década de 90 do passado século. Pouco importa: o virtuosismo do compositor, aliado à genialidade das composições, tornam este “agrupamento musical” uma experiência tão vívida quanto reconfortante.

Os 20 discos refletem o trabalho de Williams para cerca de 30 películas, mas há também homenagens a Sinatra, marchas populares(!) e títulos do que de melhor existe no cancioneiro norte-americano. É uma espécie de festim recheado de bom gosto, eterno no que contém, efémero quando paramos a escuta.

Ouvir John Williams é também “ler” os filmes que conhecemos, vimos e revimos, com um novo olhar que nos obriga a refletir sobre o modo como os compositores criam a sua obra ao mesmo tempo que visualizam o impacto que vai ter quando aplicada. Não é sequer um exercício de estilo nem um estilo de exercício: é antes uma esmagadora prova de talento regular, transversal a gerações e que se perpetua sem esforço enquanto a memória se deixar afagar por ele e por alguns outros que têm verdadeiramente o dom do encantamento. E da humildade: é conhecida a história contada a propósito da inesquecível banda sonora de “A Lista de Schindler”: quando confrontado com o pedido de Spielberg para escrever a banda sonora do filme, Williams terá dito: “Sabes, Steven, precisas de alguém bem melhor do que para o fazer”. “Claro que sei” – respondeu Spielberg, “mas estão todos mortos!...”.

Felizmente para nós, John Williams está bem vivo, bem ativo e com a determinação de sempre, capaz de dominar como raros a solenidade de um momento que ganha (uma outra) vida quando embalado pela mão e pela batuta do mestre.

Se não acreditam, experimentem uma surpresa ainda maior: “John T. Williams – Jazz Beginnings” é uma caixa com dois singelos discos, que abrigam várias gravações do também pianista John Williams (o homem é de facto impressionante) registadas entre 1956 e 1958, quando o jovem compositor abraçou com enlevo o universo do jazz e o tornou “seu” durante algum tempo. Está igualmente disponível entre nós, terrestres e gratos pela musicalidade de um dos nomes maiores da arte de combinar os sons.