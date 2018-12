Quadro de Josefa de Óbidos vai a leilão em Barcelona e câmara de Óbidos quer comprar

Presidente da câmara de Óbidos, Humberto Marques, disse nesta sexta-feira à Lusa que fará “tudo o que estiver ao alcance do município para que este quadro, 'Menino Jesus Peregrino', fique em território nacional”

O município de Óbidos vai tentar comprar um quadro de Josefa de Óbidos, que será leiloado no sábado, em Barcelona, para que fique em Portugal a obra que o Ministério da Cultura disse não poder comprar. O presidente da câmara de Óbidos, Humberto Marques, disse nesta sexta-feira à Lusa que fará "tudo o que estiver ao alcance do município para que este quadro ['Menino Jesus Peregrino'] fique em território nacional".

O quadro, um óleo sobre tela, assinado e da autoria da conhecida pintora Josefa de Óbidos (1630-1684), será leiloado pela Lamas Bolaño Subastas, em Barcelona, Espanha. O quadro nunca esteve nem nunca foi exposto em Portugal e, segundo resposta dada à câmara de Óbidos, o ministério não poderá avançar com a aquisição, por questões jurídicas.

Depois de nos últimos dias ter tentado "junto do Ministério da Cultura, sensibilizar para a importância desta obra ficar em Portugal", Humberto Marques falou hoje ao telefone com a secretária de Estado da Cultura, Ângela Ferreira, a qual "informou que, por questões jurídicas, não pode comprar esta obra".

Em causa está, segundo as explicações transmitidas ao autarca, "o facto de o Estado não poder licitar" e de a obra "ter como licitação base 15 mil euros, e acima desse valor o Ministério precisar de autorização do Ministério das Finanças", explicou Humberto Marques à Lusa.

Sem o apoio do Ministério para a aquisição do quadro a autarquia, que se escusou precisar até que valor poderá licitar, Humberto Marques encetou contactos "com vários mecenas, no sentido de poderem comparticipar a compra e garantir que a pintura ficará em Portugal".

A câmara lançou ainda "um apelo a todos os mecenas interessados em ajudar na aquisição da obra 'Menino Jesus Peregrino'", os quais "poderão fazer um donativo para a conta da Santa Casa da Misericórdia de Óbidos [Conta: 40278156530 na Caixa de Crédito Agrícola], com a garantia de que, se o valor for incomportável" e não for possível comprar o quadro, "os donativos serão devolvidos", disse Humberto Marques.

"A aquisição deste quadro permite levar a Cultura aos territórios de baixa densidade, sendo inegável que esta obra não é só importante para Óbidos, mas para o panorama cultural português, como um todo", vincou a câmara, em comunicado. A câmara cita posições de apoio "transmitidas por email ao município", pelo professor Vítor Serrão, um dos especialistas nacionais em Josefa de Óbidos, para quem "a compra desta obra é um imperativo para Portugal".

Ainda de acordo com a câmara, Philippe Mendes, galerista que, recentemente ofereceu ao Museu do Louvre um quadro de Josefa de Óbidos transmitiu também por correio eletrónico a opinião de que "seria realmente uma pena" que "este magnífico 'Menino Jesus Salvador do Mundo', de Josefa d'Óbidos não voltasse a Portugal, de onde saiu das mãos de uma das nossas grandes artistas".

A obra, que foi avaliada e autenticada por Joaquim Oliveira Caetano, conservador de pintura do Museu Nacional de Arte Antiga, era, segundo a câmara, "absolutamente desconhecida" e reveste-se "de muito interesse para o património museológico nacional, na estratégia de salvaguarda do património português".

Do tema "O Menino Jesus Romeiro" (ou Peregrino) existem sete versões, como se vê no catálogo das exposições "Josefa de Óbidos e o tempo barroco" (IPPC, 1991) e "Josefa de Óbidos e a invenção do Barroco" (MNAA, 2015), que teve em Joaquim Oliveira Caetano, antigo diretor do Museu de Évora, um dos comissários. A versão que no sábado será leiloada é, "crê-se, a oitava", conclui o comunicado do município que, no sábado, tentará trazer o quadro para Portugal.

A Lusa tentou, sem sucesso, obter mais esclarecimentos junto do Ministério da Cultura. A pintora Josefa de Ayala Figueira - mais conhecida por Josefa de Óbidos, onde viveu - nasceu em 1630, em Sevilha, Espanha, e faleceu em 1684, em Óbidos, Portugal, com 54 anos.