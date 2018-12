O ambiente é o de uma rave. A música tecno é a paixão partilhada por quem ali está. Mas a união da comunidade é apenas aparente, há muito mais que os diferencia. São 15 bailarinos mergulhados numa forma de transe ao longo de cerca de uma hora e meia, onde a perceção do tempo se desdobra em experiências sensoriais múltiplas, e nesse movimento embalam o espectador na amplificação dos sentidos. Em “Crowd” cruzam-se 15 histórias individuais numa malha coreográfica e dramatúrgica num contínuo de um espetáculo em que a criadora Gisèle Vienne reafirma o seu lugar único enquanto voz nas artes performativas contemporâneas: tudo é intensidade e intensificação.

“Tenho estado obcecada pelas questões da emoção e a partilha social da emoção”, diz Gisèle ao Expresso. É por aí que tem andado nas suas peças que às vezes entram pelo teatro de marionetas e que, na obra anterior, explorou o fenómeno das convenções de ventríloquos norte-americanas. “A Convenção dos Ventríloquos” — que encerrou o FIMP de 2016 — marcou uma viragem no seu universo, aí mais focado numa esfera íntima e, desde então, na vivência comunitária. “Tentei desafiar as formas como pensamos sobre nós próprios, as nossas emoções e as nossas ideias, do que revelam se as investigarmos mais profundamente.” Não é de agora o desejo de questionar a incoerência ou divergência entre as convicções pessoais, e como estas são desafiadas, postas em causa ou até contrariadas, quando expostas a uma experiência concreta. Dá como exemplo, que qualifica de “exagerado”, quem é contra a pena de morte mas se vê desafiado a uma opinião distinta confrontado com o assassínio de alguém querido. “Podemos pensar de um modo, mas depois a experiência pessoal desafia o modo como pensamos”, conclui. É dessa tensão que vivem as suas peças e que passam por “descobrir prazer numa situação terrível”, por exemplo. A forma como vivemos e sentimos o nosso entorno é, por natureza, “contraditória”. Há todo o mundo do proibido, pensamentos, impulsos, sentimentos, que agora Gisèle expõe na relação de diversidade dos indivíduos e o grupo. Em cena, os 15 bailarinos têm ar de adolescentes, fase de vida que recorre em muitas criações de Gisèle, apesar de o não serem. “Precisava de bailarinos maduros”, esclarece, porque é exigente o desdobramento da composição do movimento no espaço e os diferentes ritmos em que o corpo mergulha, combinados com as histórias individuais, correm nesse estilhaçar da experiência temporal, ao som de música eletrónica. Gisèle tem andado a ler o psicólogo social Bernard Rimé, e as suas investigações sobre a esfera social das emoções. “A análise científica das emoções ao nível da partilha em comunidade é relativamente recente”, diz. Em “Kindertotenlieder” (2007, que significa “Canção da criança morta”) aliara-se ao black metal para falar da atração pela morte na idade da adolescência. Agora, regressa ao tecno — que também marcava o compasso delirante de “The Pyre” (2013) — e a essa fase de todas as intensidades, mesmo se, como lembra, não é exclusivo dessa idade. “A adolescência é um exemplo da vivência interior de contradições e caos. Trabalho muito com esta confusão, sentimentos autodestrutivos. Mas há sempre o reverso disto. Ouvi um psicólogo falar sobre as tendências suicidas das crianças e dizer que, claro, temos de nos preocupar, mas também pode ser um sinal de a criança brincar com a ideia da morte e isso ser simplesmente estimulante. Esta contradição aparente anima o meu trabalho. Há este movimento de destruição, mas que é também jubilatório, ao lidar com temas e estados emocionais extremos. É este o modo como abordo a dança.”