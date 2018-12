Quem matou Nola Kellergan?

Steven Spielberg quis, Luc Besson tentou a sua sorte e Ron Howard fez o que pôde. Todos queriam levar “A Verdade sobre o Caso Harry Quebert” (Alfaguara) para o grande ecrã, mas o suíço Joël Dicker resistiu sempre ao assédio da sétima arte. Havia de ceder, mas a um nome fora do circuito de Hollywood. Foi o realizador francês Jean-Jacques Annaud — responsável por “A Guerra do Fogo”, “O Nome da Rosa”, “O Amante”, “Sete Anos no Tibete” e “A Hora do Lobo” — a levar a melhor e conseguir convencer o premiado escritor.

Para isso terão contribuído as negociações anteriores, com realizadores que não mostraram uma grande paixão pela história, e que levaram Dicker a apostar em Annaud (com o apoio do seu editor Bernard de Fallois). No início a ideia era fazer uma longa-metragem, mas logo se percebeu que era preciso mais tempo para apresentar a narrativa de “A Verdade sobre o Caso Harry Quebert” da melhor forma. Assim haveria espaço para explorar as personagens secundárias e as narrativas paralelas, sem fazer desta uma história que se extinguia em duas horas.

Vencedor do Grande Prémio de Romance da Academia Francesa em 2012 e traduzido para dezenas de línguas em todo o mundo, “A Verdade sobre o Caso Harry Quebert” traz consigo uma pergunta simples de difícil resposta. “Quem matou a adolescente Nola Kellergan?”, pergunta-se. E a resposta estará algures na zona costeira do Maine em que a ação decorre.

Harry Quebert (Patrick Dempsey, o Dr. Derek Shepherd de “Anatomia de Grey”) — um escritor de renome e professor universitário — é o principal suspeito, mas há quem não queira acreditar nessa possibilidade. Marcus Goldman, um novo talento literário que está de visita à sua casa à procura de uma cura para o seu bloqueio criativo, fará tudo para defender a inocência do seu mentor. O que poderá fazer é mistério, mas uma coisa é certa: Nola Kellergan está desaparecida há vários anos e não há crimes perfeitos.

ESTREIA NO PEQUENO ECRÃ

É a primeira vez que Annaud realiza uma série de televisão, mas isso não trouxe qualquer receio para a mente do escritor. É que o formato de um episódio por semana agrada a Dicker, que o considera mais próximo do romance — que pode ser lido a um ritmo mais baixo, interrompido. A confiança foi total e o escritor optou por não interferir nem no argumento nem na realização. Considera que depois de entregar “A Verdade sobre o Caso Harry Quebert” a Annaud este é o tempo do argumentista e do realizador. É da visão deste que se deve tratar. O mesmo já tinha dito Umberto Eco a Jean-Jacques Annaud aquando de “O Nome da Rosa”. “Este é o meu livro, é o teu filme.”

Nas páginas não é necessário maquilhagem, mas na série foi preciso trabalhar a imagem de Patrick Dempsey. Com mais de cinco horas diárias na sala de caracterização, o ator (que interpreta Harry Quebert em duas fases da vida) envelheceu para o papel e foi no set de filmagens que o tempo foi recuperado. Annaud é conhecido por rodar os seus filmes com velocidade e filmar até os ensaios, pelo que a receita voltou a funcionar também nesta série.

Apesar desta entrega total, Joël Dicker não resistiu a acompanhar as gravações — junto de uma equipa que chegou aos 300 elementos em simultâneo — e apresenta-se até como ator na série. Nunca fala e mantém-se discreto, mas são várias as vezes que o escritor suíço surge no ecrã. A adaptação do romance à televisão é fiel, mas isso não faz dela uma cópia do livro. Annaud moldou a história à sua visão e apresenta-a agora no AMC.

“A Verdade Sobre o Caso Harry Quebert” tem estreia marcada para amanhã, pelas 22h10, e manter-se-á na grelha do AMC durante 10 semanas. No elenco juntam-se a Patrick Dempsey nomes como Virginia Madsen, Joshua Close, Don Harvey, Tessa Mossey, Kristine Froseth e Ben Schnetzer, entre outros.

Kyn Greene e Richard Levine escreveram o episódio-piloto e alguns episódios baseados na adaptação de Jean-Jacques Annaud de “A Verdade sobre o Caso Harry Quebert”. As filmagens decorreram em Montréal, no Canadá, sob supervisão de Annaud, Tarak Bem Ammar, Fabio Conversi, Greene e Levine, que assumiram a produção executiva do projeto televisivo.