O spleen, o tédio, os abismos. Fernando Pessoa e Fernando Ribeiro dos Moonspell estão numa "relação séria" há vários anos

Tudo começou numa escola dos subúrbios de Lisboa com uma professora que falava do espanto que era ler a obra de Fernando Pessoa. Assim se abriu a porta para Ode triunfal, Opiário e Tabacaria, obras que mostraram a Fernando Ribeiro um mundo que ele não sabia ser também lisboeta e português. "Algo de urbano, gótico, profundo como a música que já ouvia e que tentava fazer". Assim teve início uma relação profunda entre os heterónimos de Pessoa e aquele que viria a ser o rosto da banda de heavy metal mais famosa de Portugal. Em Guadalajara, esta sexta-feira, a conferência do vocalista dos Moonspell teve lotação esgotada na Feira do Livro. Leia aqui o texto de Fernando Ribeiro na íntegra

Ópio, desejo ou vontade?

Foi numa sala de aula, na escola, que contactei, pela primeira vez, com as palavras mágicas de Pessoa e as suas narrativas em verso. Antes disso só conhecia de nome. Outros poetas mais engajados com o espírito da revolução que se tinha vivido há duas décadas (1974), como Ary dos Santos ou António Aleixo, tinham espaço na magra biblioteca lá de casa mas o enamoramento pela Poesia começou ali pela mão da pessoa mais importante no nosso crescimento, para além dos nossos pais e famílias: o professor ou professora.

Lembro-me de ter ficado algo intrigado pela autora Sophia de Mello Breyner que tínhamos lido antes na aula, mas quando chegou a vez de Pessoa foi como se tivesse chegado o headline de um concerto de Rock.

Lemos Álvaro de Campos. Ode triunfal, Opiário e Tabacaria abriram-me um mundo que não sabia ser também lisboeta e português. Algo de urbano, gótico, profundo como a música que já ouvia e que tentava fazer com a banda que iniciava, com mais empenho nessa altura. A professora (Natália Ferreira) falava do espanto, do wonder em inglês e eu vivia essa experiência ali numa escola dos subúrbios em que saía lama dos chafarizes em vez de água. Enquanto os meus colegas divagavam nos nossos problemas adolescentes, eu encontrava ali uma marca dessa própria adolescência.

De tal modo fiquei interessado que comprei um livro usado das poesias deste heterónimo e li-o muito. Tomei muitas notas, que iriam ficar guardadas enquanto outras ideias mais telúricas e folclóricas de lobos e vampiros me passavam pela cabeça e que os Moonspell tão bem uniriam com a música quando lançámos o disco wolfheart (1995) dando a conhecer uma portugalidade diferente, baseada no mito Lusitano, no trabalho de Leite Vasconcelos e numa identidade nacional mais pagã, mística e primordial como era encarnada na canção Alma Mater.

Era este o Portugal do wolfheart e dos Moonspell no primeiro disco mas já não era o meu Portugal. De imediato, em revolta poética contra o tom naif das letras do primeiro disco, lancei-me aos livros e às letras, recuperando Pessoa às notas e arrancando o Baudelaire e o Crowley das prateleiras para se juntarem ao caldeirão. Queria escrever sobre um Portugal mais encaixado no mundo místico, das esquinas dark de Paris, Londres, mas também Lisboa, com cidadãos que agonizassem nas viagens e nas cidades, um mundo onde pertencem Kafka, Herman Hesse, Goethe, Suskind, Borges, Rimbaud e Pessoa...

Com todo o respeito pela multiplicidade Pessoana, quem me acudiu mais naquele momento foi o Álvaro de Campos e as suas paisagens e delírios. Pessoa era o poeta que estabelecia a ligação nacional ao submundo emocional lá de fora, ao spleen, ao tédio, às estrelas do céu mas também aos abismos da terra e das cidades. As estrelas de Caeiro não eram as mesmas de Campos e por esse mapa místico traçado pelo meu heterónimo preferido vim a descobrir o Pessoa alquímico e lunar que tantas alegrias me viria a dar em jovem e depois em adulto este "criador de mitos" e mitógrafo, companheiro de pantomina de Aleister Crowley, "um quarto cheio com inúmeros espelhos fantásticos que torcem para reflexos falsos uma única anterior realidade que não está em nenhum mas está em todas".

Muito mais que a mera citação no tema Opium, a influência do "degolado precursor" foi algo de generalizado no disco Irreligious que abre com a canção do Pessoa. A obra de Álvaro de Campos lançava aquela escada entre vales imensos e permitia-me ter a esperança de que o meu Portugal era mais que quadras rimadas, sorrisos e flores à janela. A canção Opium marca a fundação que se desenrola com as outras peças do disco, com outros autores e influências, mas que coube a Pessoa guardar e timonar.

Acabar o tema com uma citação tão forte em português porque intraduzível é iniciar o tema com o dilema eterno dos homens entre o desejo e a vontade, permitiu-me assinar um compromisso profundo com Pessoa, documentado em disco e ao vivo, mas sobretudo por todas as outras leituras que fiz do poeta e me levaram ao Livro do Desassossego (o melhor significado para a nossa palavra saudade e a melhor radiografia à alma jamais feita a um português) de Bernardo Soares, ao génio em estrangeiro de Alexander Search, à ortónima Mensagem que me fazia embirrar com o Pessoa Pessoa; bem como em todas as atividades que fiz com a Casa Pessoa em Lisboa entre outras aparições para falar do poeta. Aqui em Guadalajara, Mexico, chego a um ponto alto, a nível pessoal, e agradeço o convite à feira e ao Ministério da Cultura. Guadalajara, Jalisco, gracias por receberem Portugal de braços tão abertos.

A canção Opium deu a volta ao mundo e talvez tenha metido as palavras de Pessoa em muitos lábios pintados de negro. Quem nos visita em Lisboa, não se esquece de Pessoa, nem do tema dos Moonspell.

Este foi número um nos tops, nas rádios, hit gótico das discotecas alemãs, canção de listas de karaoke, censurado pela MTV, objecto de queixa nos tribunais alemães. Fez uma viagem tão grande quanto a do personagem do poema, embora separado da sua nave mãe Opiário. Às vezes também a minha vida me parece uma ilusão, por entre os fumos do palco, a rapidez das horas e a máquina do tempo que nos tritura os ossos, que nos expõe ao desassossego e à saudade permanente. Mas que também nos ilude como ópio e nos faz criar algo que uniu muitas almas perdidas, como nós, aqui no México, ali na Europa e em todas as embaixadas que fazemos como portugueses, inevitáveis leitores das palavras de Fernando Pessoa.

Herdeiros do seu desassossego, da sua multiplicidade, da sua imagem, do seu desconforto, da beleza da sua mente. Foi uma honra para mim partilhar a minha pequena história com o Reinventor da Língua Portuguesa, cuja obra e leitura tanto ama o rocker, como a senhora idosa que se senta no café à nossa frente e tira um pequeno volume de versos de Pessoa da sua bolsa.

Fernando Ribeiro

* escreve de acordo com a antiga grafia