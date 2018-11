França e Reino Unido devolvem artefactos históricos do Benim

França prepara-se para devolver à República do Benim um conjunto de 26 peças de arte daquele país africano, pilhadas durante a guerra do exército francês em 1892. A restituição, a ser concretizada “sem demora”, conforme anunciado na sexta-feira pelo Presidente Emmanuel Macron, é o primeiro passo de um compromisso maior: o de, num prazo de cinco anos, o país devolver às antigas colónias a arte africana atualmente na posse dos museus franceses.

Os artefactos do Benim integram um lote alargado de peças - são mais de seis mil - à guarda do museu Quai Branly, em Paris. Incluem as portas do Palácio Aborney, estátuas reais e tronos, itens há muito reivindicados pelos que se consideram seus legítimos proprietários.

A declaração de Macron acontece depois de o Presidente ter recebido as conclusões de um relatório que encomendou, para avaliar as condições adequadas para a restituição permanente ou temporária do património africano.

Da autoria dos professores Felwine Sarr, do Senegal, e Bénédicte Savoy, de França, o estudo não só recomenda a devolução, como propõe que se estabeleçam acordos entre o governo francês e os estados africanos em causa, de modo a que sejam contornadas as dificuldades jurídicas que impedem que o regresso das obras aconteça de modo definitivo.

“Quando se está na posse de propriedade roubada, há que devolvê-la”

Também o Museu Britânico planeia devolver alguns dos chamados ‘bronzes do Benim’ que mantém na sua coleção, depois de ter sido alcançado um entendimento nesse sentido. O regresso de parte das delicadas esculturas e placas que adornavam o palácio real de Ovonramwen Nogbaisi, no território que hoje faz parte da Nigéria, acontecerá, porém, a título temporário. Segundo a CNN, o objetivo é o de que possam ser expostas no novo Benin Royal Museum no estado de Edo, a inaugurar num prazo de três anos.

Do lado africano, a esperança é que este seja “um primeiro passo” dado na direção reclamada pelo país desde 1960, quando se tornou independente: “Quando se está na posse de propriedade roubada, há que devolvê-la”, comentou um porta-voz do governador de Edo.

Há outros casos, e o exemplo francês está a dar força ao movimento que defende o regresso das peças de arte confiscadas, aliás como preconizam também alguns colecionadores particulares de referência.

Entre as obras envolvidas em disputas do género estão, por exemplo, a pedra da Roseta, atualmente no Museu Britânico, mas reclamada pelo Egito; a escultura de madeira Rainha de Banwa, com um significado sagrado para a população camaronesa, mas que hoje pertence à Fundação Dapper de Paris, depois de uma passagem por um museu de Berlim; e os tesouros de Magdala, que incluem uma coroa de ouro do século XVIII, tendo parte deles ficado no museu Victoria & Albert, Londres, ainda que a sua origem seja da Etiópia (antes Abissínia).