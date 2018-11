Até ver é segredo

Desde a Antiguidade que há espiões e organizações de serviços secretos. Revisitar a sua história é percorrer a História do mundo. Christopher Andrews é um guia ideal

Para justificar o encerramento do serviço encarregado de decifrar comunicações secretas intercetadas a outros países, incluindo países amigos, um secretário de Estado norte-americano disse, em 1929: “Cavalheiros não leem o correio uns dos outros.” Posteriormente, esses escrúpulos foram borda fora e a análise criptográfica, entre outros métodos, viria a desempenhar um papel crucial na vitória aliada na II Guerra Mundial. A espionagem cresceu exponencialmente durante a Guerra Fria, mas nem as revelações de há uns anos sobre as atividades nefandas da Rússia e a bisbilhotice maciça praticada pela NSA — cuja meta última é registar todas as comunicações no mundo — apagaram a memória heroica dos anos 40. Ainda hoje, quando falamos de criptografia num contexto de espionagem, costumamos associá-la à máquina Enigma. No entanto, impõe-se um pouco de perspetiva. As chamadas técnicas de substituição apareceram séculos antes, e no século IX já havia um tratado sobre a chamada análise de frequência, uma forma tradicional de as quebrar. Não por acaso, era um tratado árabe. Entre as passagens mais fascinantes do presente livro estão aquelas onde o autor fala de relatos antigos, desde a Bíblia até à Idade Média, passando pela Grécia e por Roma, e também pela China e pela Índia, dois lugares fundamentais no tema.

“O Mundo Secreto — Uma História da Espionagem” é aquilo que o subtítulo promete, mas também serve como revisitação de partes da História que às vezes podem iluminar o presente tanto como eventos muito mais recentes. Quem diria que a famosa obra de Sun Tzu, onde o valor da espionagem é enfatizado, permanece uma referência indispensável para sofisticados estadistas contemporâneos, ou que um tratado indiano do século IV a.C., o “Arthashastra”, recomenda ao rei “fazer espiar todos os seus conselheiros e amigos e filhos, na sua cidade e nas províncias, e nos domínios dos chefes seus subalternos”, dizendo expressamente que os espiões não se devem conhecer uns aos outros e definindo 29 tipos e subtipos de ocupações profissionais adequadas às tarefas de um espião. O “Arthashastra” propõe o estabelecimento de um serviço de espionagem e alude a técnicas como a do agente provocador para trazer à luz potenciais traidores.

Na Europa, um período decisivo é o Renascimento, com figuras como Francis Walsingham, sob cuja direção “a espionagem, a contraespionagem, a decifração de códigos e a contrassubversão estiveram tão bem articuladas como nunca antes na história dos Serviços Secretos” (a descoberta dos planos conspirativos de Maria Stuart envolveu um pouco de tudo isso). Daí passamos para o cabinet noir dos franceses e para a Okhrana czarista durante a “era de ouro” dos assassínios, cometidos sobretudo, mas não só, por anarquistas... O segundo volume, que sairá em breve, traz o relato até ao presente.

Christopher Andrew é a pessoa ideal para nos guiar. Professor de História em Oxford, a maioria dos leitores, pelo menos fora do Reino Unido, terão ouvido falar dele pela primeira vez há duas décadas quando publicou uma obra escrita em colaboração com um antigo arquivista do KGB onde revelou muitos aspetos das operações da polícia secreta soviética ao longo de décadas. Anos depois fez a história autorizada do MI5. Mais geral mas sem carência de pormenores, “O Mundo Secreto” descreve a evolução de uma atividade cuja importância real está com frequência na proporção inversa da importância pública que lhe é dada. Isto em parte decorre da própria natureza das coisas — se deve ser secreto, convém que seja — e também de a espionagem continuar associada a uma imagem fantasiosa.

Como diz Andrews logo no início, “a espionagem do século XXI sofre de uma amnésia histórica de longo prazo”, e constatamos ao ler a obra que muitas “descobertas” na matéria são de facto ecos. Alguns países têm mais noção das coisas. Para um britânico, os serviços de informações, para lá do seu valor direto, são um trunfo-chave na “relação especial” com os EUA. Já um português normal só terá ouvido falar com alguma insistência dos serviços de informações nacionais quando um antigo chefe ofereceu os seus préstimos ao sector privado e elaborou relatórios sobre a vida privada de cidadãos pacíficos, alegando em parte que era o que se fazia no serviço... O leitor pode imaginar que as secretas portuguesas se limitam a tentar descobrir quem dorme com quem. Em alternativa, console-se com o pensamento de que, se não ouve falar do resto que elas fazem, é por ser tão bem feito que nunca se chega a saber.