À espera de Siza

Há uns anos, um professor quis chumbar o então jovem estudante de arquitetura Eduardo Souto de Moura. Com razão, havia de reconhecer o futuro prémio Pritzker ao lançar um olhar mais distendido para esse passado já um tanto longínquo. No próximo sábado vão encontrar-se os dois.

O ex-docente da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, um dos nomes maiores da chamada escola do Porto, autor de projetos como a renovação do Teatro Rivoli, do conjunto habitacional da cooperativa “Sete Bicas”, em Matosinhos, ou das novas instalações da Faculdade de Engenharia do Porto, chama-se Pedro Ramalho. O seu espólio será entregue no sábado, dia 24, ao arquivo da Casa da Arquitectura (CA), agora a comemorar o seu primeiro ano de atividade. Quem fará a apresentação e o elogio público da obra de Pedro Ramalho será o ex-aluno sobre quem pesou a ameaça de reprovação: Eduardo Souto de Moura.

É um dos muitos momentos previstos no intenso programa destinado a celebrar o primeiro aniversário de uma estrutura sobre a qual se abateu, desde muito antes da sua inauguração, um pesado manto de dúvida quanto à real capacidade de erguer um projeto consistente através do qual fosse de facto preenchido um vazio existente.

Até por se tratar de uma iniciativa quase em exclusivo da responsabilidade de uma Câmara Municipal, a de Matosinhos, dizia-se em alguns sectores que só podia correr mal.

Os últimos meses demonstraram à evidência como o incansável trabalho desenvolvido no âmbito da CA, com um assinalável e constante crescimento do depósito arquivístico, está a conseguir transformar a Casa num espaço de referência, nacional e internacional.

Ao longo deste fim de semana haverá muita animação. Tal como tem acontecido ao longo do ano, não faltarão as conferências, as conversas sobre arquitetura, as visitas orientadas, atividades para crianças e famílias, os concertos e as exposições.

Percebe-se uma grande apetência para tornar a CA o local por excelência onde, mesmo à distância, através de ligações por internet, se proporcionam, através de um forte investimento logístico, possibilidades únicas de ver e estudar a obra de alguns dos grandes nomes da arquitetura portuguesa, e não só.

Há um longo caminho ainda para percorrer. Todos o sabem. Um exemplo apenas é o precioso arquivo Fernando Távora, depositado na Fundação Marques da Silva, no Porto. Não obstante tratar-se de uma instituição respeitável e com um trabalho assinalável na divulgação da arquitetura, torna-se evidente que está longe de possuir as condições de preservação dos materiais existentes numa CA onde foram instalados os melhores e mais modernos equipamentos.

Poderá ser apenas uma questão de coordenação entre as diferentes estruturas até o momento de encontrar uma solução com a qual todos se sintam confortáveis.

Nesse emaranhado de novelos surge a relação de Álvaro Siza com a Casa da Arquitectura. Um dos grandes amigos do também prémio Pritzker dizia-nos há dias ser inimaginável fazer alguma coisa sobre arquitetura em Portugal “sem Siza ou contra Siza”.

A CA vive a paradoxal situação de nem estar sem Siza, nem contra Siza, mas também não ter Siza. Pelo menos por inteiro. Por razões muito complexas e até muito diversas, o arquiteto nunca teve uma particular relação com o projeto materializado nas antigas instalações da Real Vinícola.

Só podemos especular quanto às razões para que seja esta a situação atual. As explicações serão muitas e nada autoriza a dar alguma como a única, a principal, ou a verdadeira. Arriscamos, ainda assim, admitir que não será a menor de todas elas a circunstância de há uns anos, sob a presidência de Guilherme Pinto, a CM de Matosinhos ter encomendado a Siza um projeto para a construção de raiz de um edifício destinado a uma casa da arquitetura. Caso estivessem os concursos públicos feitos, a obra poderia arrancar já amanhã. O projeto foi desenvolvido e concluído até ao mais ínfimo pormenor.

O valor da obra (44 milhões de euros) transformou-se num obstáculo considerado intransponível pelos Governos de José Sócrates, Passos Coelho e António Costa. Todos se manifestaram encantados com o projeto, mas ninguém ousou dar o passo em frente. As atuais instalações da CA surgem, assim, como um remendo transitório ao projeto original de Álvaro Siza.

Como em Portugal há uma grande tradição de transformar o provisório em definitivo, não será difícil imaginar a mágoa do arquiteto – de qualquer arquiteto – por ver remetido para a terra do nunca um projeto no qual colocou tanto empenho. Um empenho que, neste caso, e devido a questões muito particulares, terá sido profissional, pessoal e emocional.

A questão agrava-se quando começam a ser cada vez mais evidentes as limitações de espaço das atuais instalações. As constantes chegadas de imenso material destinado ao arquivo deixam antever, a curto prazo, uma ausência de capacidade de resposta. Mais tarde ou mais cedo, reformulado ou não, vai ter de voltar a ser colocado em cima da mesa o projeto de Álvaro Siza, para já metido na gaveta.

Falta Siza na Casa da Arquitectura. Estão lá alguns dos seus trabalhos provenientes do arquivo da autarquia. O essencial está no Canadian Center of Architecture. Outros projetos irão para Serralves. Falta um passo crucial, consubstanciado na cedência propositadamente para a CA, por parte do arquiteto, de alguns dos seus trabalhos.

Siza já visitou algumas vezes o edifício, embora nunca em atos formais. Já desenhou um prato e umas chávenas de propósito para serem colocadas à venda na loja e até assinou, uma a uma, um conjunto de serigrafias destinadas à CA.

Não é que haja um desencontro entre Siza e a CA, mas também não há um encontro. Não é que se perceba ali uma atitude expectante face a alguém que na verdade nunca chega. A Casa da Arquitectura não aguarda nenhum Godot, mas continua à espera de Siza.