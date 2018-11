Pintura de David Hockney vendida por mais de 90 milhões de dólares, novo recorde para um artista vivo

O célebre quadro Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) do artista britânico David Hockney foi vendido esta quinta-feira em Nova Iorque por 90,3 milhões de dólares (cerca de 80 milhões de euros). Segundo a leiloeira Christie’s, a venda estabelece um novo recorde de leilão para um artista vivo.

A pintura foi arrematada depois de mais de nove minutos de licitação, dominada por duas pessoas via telefone. O recorde anterior pertencia ao americano Jeff Koons e ao seu Balloon Dog (Orange), vendido em 2013 por 58,4 milhões de dólares (51,6 M€) na mesma leiloeira.

A Christie’s tinha estimado a pintura a óleo de Hockney, de 1972, em 80 milhões de dólares, referindo-se a ela como “uma das grandes obras-primas da era moderna”. Trata-se de um dos quadros mais célebres do artista e apareceu na capa de várias monografias sobre o britânico, fazendo parte de uma retrospetiva internacional que no ano passado celebrou o seu 80.º aniversário.

A leiloeira recusou-se a revelar a identidade do comprador mas a Bloomberg e o site Artnet noticiaram que foi o bilionário britânico Joe Lewis, que detém a empresa de investimento Tavistock Group e o clube de futebol da Primeira Liga inglesa Tottenham Hotspur.

A obra de arte mais cara alguma vez vendida em leilão foi o Salvator Mundi de Leonardo da Vinci, arrematada por 450,3 milhões de dólares (397,7 M€) na Christie’s em 2017.