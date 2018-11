Durante uma década, os Diabo na Cruz lançaram álbuns, conquistando aclamação pela redescoberta de uma certa portugalidade, e promoveram-nos com concertos mil. As contas são nossas e feitas por alto; numa entrevista a propósito do novo disco, “Lebre”, o mentor da banda, Jorge Cruz, confessa que não sabe ao certo quantos palcos a sua trupe já terá pisado. “O primeiro ciclo andou perto dos 100 concertos e o último também, o segundo foi um bocadinho menor, mas [deve dar] uns 300 e tal”, palpita. E se é ao vivo que os Diabo na Cruz mais se conseguem impor, também é verdade que as sucessivas digressões acarretaram um certo cansaço nos seis músicos que, em 2018, perfazem o grupo. “Há grupos que podem ter tocado mais em Portugal do que nós, mas nós tocamos sempre como se fosse a última vez”, assevera Jorge Cruz. “E isso teve um custo. Também foi por isso que chegámos ao final de 2016, eu em particular, com um desgaste grande. Porque o nosso lema sempre foi: não é tão importante se é bom ou se é mau, tem é de ser inesquecível”, admite. Nas centenas de concertos de Diabo na Cruz, o aveirense e seus comparsas deixaram, assim, couro e cabelo. Uma entrega que os fãs sabem apreciar, reconhece o nosso interlocutor: “Damos sempre tudo até ao fim. Penso que também é por isso que algumas pessoas chegam a ir a 20 ou 30 concertos nossos por ano”.

Depois de uma pausa editorial de quatro anos (o álbum mais recente, um trabalho homónimo, saiu em 2014), a banda está agora pronta para o reencontro com os seus admiradores mais apaixonados. “Alguns já duvidavam [que fôssemos voltar]. Diabo na Cruz foi sempre uma banda de olhos nos olhos com as pessoas”, sublinha Jorge Cruz, “e ainda não voltámos a ver-nos. Falta concretizar o encontro, matar saudades, e a prova dos nove, para vermos em que estado está a nossa relação com os fãs, vai acontecer nos Coliseus”, afirma, referindo-se aos espetáculos no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, na próxima quinta-feira, e no do Porto a 22 deste mês.