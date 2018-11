De outono as sonatas

Frank Sinatra não os dispensava e amiúde os nomeava nos concertos ao vivo, expressões maiores do talento da Voz, dos músicos, das composições, e de quem sabia como poucos tudo uniformizar para o resultado ser a perfeita harmonia com que o “ol´blue eyes” sempre nos brindou (e o verbo aqui não é despiciendo). Que se saiba, pois, que os nomes ditos e reditos pela lenda foram os de Don Costa e Nelson Riddle.

Dominick Costa acordou para a vida no décimo dia de julho de 1925 na capital do Massachusetts, oriundo de uma família de origens italianas, como muitas e muitas outras que viram na imensa América a possibilidade de concretização de um sonho. O do pequeno Don formou-se bem cedo na mente precoce do artista em formação que descobriu na guitarra o início de uma viagem pelo mundo do jazz e demais sonoridades.

Seriam, no entanto, os seus notáveis arranjos e orquestrações que o haveriam de (e)levar aos píncaros da fama. A sua morte precoce, vítima de um ataque cardíaco, aos 57 anos, impediram Don Costa de nos deixar um legado mais substancial; de qualquer modo, os seis discos de estúdio com a sua marca são dignos de registo e de audição, nomeadamente “The Don Costa Concept”, a sua derradeira gravação, de 1969 (com destaque para um par de temas dos Beatles e para o tema “Love So Fine”), ou o álbum “Days of Wine and Roses”, de 1966.

Don Costa trabalhou com as figuras mais gradas da história da música norte-americana: além do já mencionado Sinatra, merecem igualmente referência as colaborações com Sara Vaughn, Petula Clark, The Osbornes, Sammy Davis Jr, Tony Bennett ou Paul Anka, havendo mesmo quem considere ter sido a influência de Don que revitalizou a carreira do criador de “My Way” – a versão inglesa de “Comme d´habitude”, um êxito de 1967 na interpretação do francês Claude François. No domínio das bandas sonoras, Don Costa assinou (e merecem ser escutadas) as dos filmes “Rough Night in Jericho”, “The Impossible Years” ou “Madigan”, além de ter o seu nome nos genéricos de séries como “The Untouchables” ou “Misfits”.

Seria, no entanto, a parceria com Sinatra o que daria maior visibilidade ao talento de Costa, enquanto responsável pelos arranjos e direção de orquestra durante anos, assim como produtor de álbuns de estúdio e de uma sonoridade que agradava ao senhor Francis Albert. Um ano antes da sua morte, Don Costa lançara “(Out Here) On My Own”, tema cantado pela sua filha Nikka, então com 10 anos. A canção foi um sucesso e Costa trabalhava afincadamente no desenvolvimento do tema quando foi acometido pelo ataque cardíaco que o vitimou. Foi o fim abrupto de um início auspicioso e confirmado pela singular carreira de Don Costa.

Foi, no entanto, Nelson Riddle quem “providenciou” esta crónica. Perdida entre o modesto escaparate que se oferece ao fugaz visitante, a lombada de um disco compacto atrai o olhar que, branco no azul, anuncia Nat “King” Cole e o subtítulo: “The Complete Nelson Riddle Studio Sessions”. E, por breves momentos, o mundo fica mais azul...

São 8 discos preenchidos por 216(!) temas, todos interpretados pelo mais suave dos “crooners”, todos dirigidos pela mão sábia de Nelson Riddle. Como se tal não bastasse, esta edição integral é-nos apresentada de forma cronológica e acompanhada pelas 40 páginas de um pequeno livro repleto de preciosa informação, fotos e memorabilia desta pérola que pode e deve ser sua por menos de... 20 euros.

Nat “King” Cole já aqui foi objeto de devida atenção em pretérita crónica, pelo que valerá a pena fazer com que a pena acrescente algo ao nome de Nelson Riddle – também ele um “passageiro frequente” das viagens musicais de Sinatra, também ele um orquestrador exímio, notável produtor, maestro e compositor e, se me é permitida a parcialidade, bem mais importante que o senhor Costa.

Nascido em Nova Jérsei no ano de 1921, viveu 64 anos, até à sua morte, em 6 de outubro de 1985, em Los Angeles. Entre uma e outra datas, notabilizou-se na área da orquestração, arranjos e direção de orquestra, ao ponto de ser (justamente) recompensado com um óscar da Academia e 3 Grammy. O óscar foi pelo seu desempenho musical em “The Great Gatsby” (1974) e os Grammy foram para Melhor Composição Instrumental, em 1959, e para Melhor Arranjo Instrumental, em 1984 e 1986. Entre álbuns e “singles”, foram dezenas as colaborações com Frank Sintra, concluídas em 1966 com o álbum “Strangers in the Night” e retomadas em 1981 com o longa duração “She Shot Me Down”. Além de Sinatra, Nelson Riddle fez parte dos trabalhos discográficos de Linda Ronstadt, Judy Garland, Dean Martin, Ella Fitzgerald, Tom Jobim ou, até, Dame Kiri Te Kanawa.

Este disco em particular com Nat “King” Cole é um absoluto regalo para as noites de outono, em que o veludo vocal de Cole é complementado na perfeição pela sonoridade criada pelo talento de Riddle. São 8 histórias contadas e cantadas por uma dupla de exceção e, lembrando sempre ser o meu gosto pessoal que aqui se expõe, estou em crer que escasso será o arrependimento de quem quiser descobrir o fascinante universo de Don Costa e Nelson Riddle, perpetuado pelas vozes que deram corpo aos arranjos imaculados de dois génios da música.