“Bohemian Rhapsody” é o rock na bilheteira

Espectadores vs más críticas. Terminando o primeiro round – o fim de semana de estreia -, e feitas as contas às receitas de bilheteira globais, “Bohemian Rhapsody” sai de braços erguidos, com mais de 124 milhões de euros em caixa à conta dos ingressos para o cinema vendidos por esse mundo fora nos primeiros cinco dias de exibição.

O filme biográfico sobre Freddie Mercury e a ascensão dos Queen chegou ao grande ecrã coberto de nuvens negras. Foram nove anos de baixos e baixos assinalados até à estreia. Desde a polémica sobre a escolha do ator para protagonizar Mercury, à mudança de realizador a quinze dias de terminar a rodagem, passando pelo apontar de dedo sobre o facto de o primeiro trailer ignorar a homossexualidade de Freddie Mercury, a que se somaram as quase unânimes más avaliações sobre o filme após os primeiros visionamentos dedicados à crítica especializada.

O site norte-americano Rotten Tomatoes que agrega as opiniões publicadas pelos principais media mundiais, registou apenas 45% de críticas positivas. Já com o filme projetado nas telas, 92% do público espectador dá nota mais.

Ao fim de cinco dias nas salas, “Bohemian Rhapsody” (produzido pela Fox) vence igualmente o duelo frente à também recém estreada produção da Disney “O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos”, na contabilidade de ‘box office’. Nos Estados Unidos, o filme em que o ator norte-americano de ascendência egípcia Rami Malek (37 anos) incorpora Freddie Mercury totalizou 43,8 milhões de euros em receitas de bilheteira, num universo de quatro mil salas, face aos 17,5 milhões arrecadados pela Disney (3.766 salas). Trata-se, portanto, de uma vitória para a Fox que, apesar das tantas incertezas sobre a reação do público ao filme, já está a lucrar sobre os 46,5 milhões investidos nesta produção. O responsável da Fox pela distribuição nos Estados Unidos, Chris Aronson, citado pela “Variety”, diz não estar surpreendido com a desconexão verificada. “É o poder do passa a palavra, dos Queen e da sua música”.

Em Portugal, considerados igualmente os cinco dias iniciais, “Bohemian Rhapsody” facturou 585.404 euros e foi visto por 98.596 espectadores, de acordo com a informação tornada pública pelo Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA). Apesar de ter sido exibido em menos salas de cinema (84) do que “O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos” (101), por cá o ‘biopic’ de Mercury superou o número de espectadores frente à superprodução da Disney. “O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos” reuniu 43.161 espectadores nos mesmos cinco dias de projeção.

Por entre as parcelas do sucesso de bilheteira que fazem somar os 124 milhões de euros, e a seguir aos Estados Unidos, os espectadores súbditos de Sua Majestade correram a ver o filme. Pela receita de ‘box office’ – 10,7 milhões -, “Bohemian Rhapsody” sobe ao pódio das mais proveitosas estreias de cinema no Reino Unido.