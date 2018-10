Sofia Campos: “Gostava de encontrar um ponto de felicidade para a companhia”

Os olhos de Sofia Campos brilham quando descreve o círculo perfeito que se completa agora que é diretora artística da Companhia Nacional de Bailado. Em menina, com quatro anos, começou a aprender ballet e foi na CNB que viu os primeiros espetáculos. O mundo da dança expandiu-se quando descobriu o Ballet Gulbenkian e os Encontros Acarte. Nunca pensou que um dia estaria ali, no Teatro Camões, com o Tejo a rasgar o horizonte. Sente um “imenso privilégio” e uma igual responsabilidade. Fala da dança com amor, aponta como mais importante as pessoas e, para a CNB, aspira encontrar “um ponto de felicidade”.

Chegou a dançar com criadores contemporâneos. Tem pena de não dançar?

Não. Não tenho arrependimentos nem frustrações. Enquanto estava na Escola Superior de Dança, fazia os exercícios coreográficos e comecei logo a fazer assistência de produção a colegas que estavam mais avançados. Era uma maneira de aprender e conhecer pessoas que trabalhavam no mundo da dança...

O que a conduz à decisão de deixar de dançar?

Enquanto dançava com o Tiago Guedes, fui trabalhar para a Re.Al, do João Fiadeiro, fazer assistência de produção, e ele convida-me a fazer direção de produção. Fiquei um bocadinho assustada, não tinha ainda currículo nessa área. É aí que surge o momento em que reconheço que tenho de fazer uma escolha.

O que é que os dez anos com o João Fiadeiro ensinaram?

Aprendi que as coisas não são estanques. O João estava constantemente a mudar tudo, desde os móveis aos projetos artísticos. Quanto te apercebes de que tens essa capacidade de mudança e de olhar para as coisas de ângulos diferentes e que és capaz de reinventá-las e não te deixares ficar com a primeira imagem... é muito poderoso.

E, no entanto, passa da Re.Al e depois do Alkantara, estruturas artísticas independentes, para duas instituições do Estado, pesadas e fixas — Teatro D. Maria II e Companhia Nacional de Bailado. Como é que essa ideia do elogio da mudança se põe em prática nestes contextos?

Acho que isso tem que ver com a maneira como olhamos para as coisas. É mais fácil olhar e arrumar: isto é assim e vai continuar assim. É mais difícil e imprevisível se pões a mudança como elemento fundamental numa equação. Acho que tenho sensibilidade para perceber os contextos em que estou a trabalhar em cada momento e em cada projeto. Também tenho tido a sorte de haver alguém que olha para o meu trabalho e me vai desafiando.

De que forma é que ser convidada para diretora artística da CNB é um sinal dos tempos?

É um sinal da visão das pessoas que fazem estas escolhas que talvez não estejam com medo da mudança, se calhar percebem que estas instituições precisam de outros olhares, seja o meu seja o do Tiago Rodrigues no D. Maria, entrámos juntos para aquele teatro. O facto de nos terem convidado para a direção do Teatro Nacional marca uma diferença, uma vontade de mudar qualquer coisa. Acho que pertenço a uma geração hiperqualificada de pessoas, aprendemos muito na prática, temos visão, eu pelo menos considero que tenho uma visão muito transversal das coisas, gosto de olhar o macro, não gosto muito de caixinhas.

Pela primeira vez, convidarem uma pessoa que vem da gestão para dirigir a CNB e não um artista, coreógrafo ou bailarino?

“Ver-me só como gestora cultural é para mim redutor, porque não sou só isso, sou um percurso feito de muitas coisas.”

Qual é o seu projeto para a CNB?

Não quero ceder à pressão da urgência do tempo de dar resposta agora. Preciso deste tempo para perceber que companhia tenho à frente para melhor, espero eu, propor um projeto para os próximos tempos. Sei que não pode ser um tempo muito longo porque é muito urgente. A programação está praticamente fechada para o ano 2019, o que quer dizer que a minha será para janeiro de 2020. Ora, para uma companhia destas já devia estar a programar para 2021.

A CNB tem um historial complexo de tensão entre as escolhas dos diretores artísticos e os bailarinos, desde pelo menos a direção do Jorge Salaviza, e com o Paulo Ribeiro falou-se muito disso...

Sim, faz parte da história da companhia, é já quase endémico... Eu não trago a luz mas gostava de, por via da forma como trabalho, poder acrescentar algo. Acredito que a aposta maior deve ser no lado humano, tudo o resto virá. De facto, fiquei surpreendida pela positiva com as pessoas que aqui encontrei, muito profissionais, os bailarinos estão a dançar maravilhosamente, na qualidade e na versatilidade...

Há quem aponte essa versatilidade e a escolha do contemporâneo como sendo responsável pela debandada do público da CNB, com sessões no Teatro Camões com plateias quase vazias? Concorda?

Tem havido problemas de público mas é preciso clarificar o porquê, não é evidente para mim que seja apenas resultado do que se dança, ou que signifique que o contemporâneo afasta público, há demasiadas variáveis para trabalhar, a companhia não se faz apenas dos espetáculos que pomos em palco, faz-se de muitas outras coisas..

Vem de uma prática profissional mais ligada ao contemporâneo, quase radical, experimental, conceptual, para uma companhia que se tem estado a debater nos últimos tempos relativamente ao seu posicionamento entre o clássico e o contemporâneo. Onde é que se situa?

Quando aceitei este convite, fi-lo na consciência de que esta é uma companhia de repertório, isso é incontornável, com obras que vão do clássico ao moderno e contemporâneo. Estou a pensar nisso, mas para já posso dizer que acho que o grande desafio é o equilíbrio entre estas dimensões da história da dança.

Sendo esta uma companhia de repertório, a maioria das peças que constam do repertório já não podem ser feitas porque a CNB já não possui os direitos de autor. Adquiri-los novamente implica custos elevados. O “Quebra-Nozes” que vão repor este ano do Memhet Balkan leva quase metade do orçamento de um ano. Como é que se resolve isto?

Estou cá para descobrir. Ainda estou a apurar a justa noção do que isso implica. É uma questão que vai naturalmente surgir quando começar a pensar, ‘ah, gostava de pegar nesta peça do repertório’ e é preciso saber quanto é que me custa porque já não temos licença para isto. Mas isso vai decorrer do que quiser propor para programa e do que quiser repescar do repertório da companhia, que é de facto imenso. A CNB é uma companhia com um grande património.

Que marca é que gostava de deixar na companhia?

Gostava de encontrar um ponto de felicidade para a companhia. Na companhia em si, e também na sua relação com o público. Queria deixar uma ideia de felicidade, que claro que pode ser muita coisa, mas que passa pela clarificação da identidade da companhia, que seja reconhecível independentemente das opções de cada diretor artístico. A companhia precisa de dançar, dançar, dançar.