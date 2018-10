Morreu o olisipógrafo José Sarmento de Matos

Historiador e olisipógrafo, morreu aos 72 anos depois de ter nascido num palacete no Bairro Alto, apaixonado por Lisboa, a cidade que estudava e que amava.

Era historiador, mas definia-se como olisipógrafo, essa disciplina que não existe nas universidades. José Sarmento de Matos morreu este domingo, aos 72 anos, vítima de um cancro no fígado diagnosticado há uma década. Participou na construção da Expo, deu nomes às ruas do Parque das Nações. Escreveu livros, trabalhou em jornais, tornou-se um homem mundano, com são sempre os homens que se cosem com a cidade que habitam. "Muitos colegas da História de Arte acham que é um delírio meu. Para eles, a olisipografia é uma coisa menor. Não existe sequer consagração académica", costumava dizer.

"Sempre tive essa apetência para sentir as casas", explicou numa entrevista ao Expresso há pouco mais de um ano, realizada na sua casa, na Calçada da Estrela, em Lisboa. "Deixe-me ver como lhe consigo explicar... No contexto da História de Arte, quando se começa a estudar um edifício, esse edifício tanto podia estar ali como noutro sítio qualquer. Mas o meu modo de olhar sempre foi diferente. Olhava para o mesmo edifício e procurava integrá-lo na cidade. Uma casa nunca é um gesto isolado".

Uma das suas principais obras foi "A Invenção de Lisboa", cidade que continuava a surpreendê-lo: "Quando entro num prédio, a primeira coisa que faço é bater nas paredes para perceber a estrutura. A partir deste gesto pode-se descobrir muita coisa. Não sei dizer quando é que as coisas começam. A casa onde nasci, da minha avó, que era um daqueles casarões antigos perto do Bairro Alto, é um ponto de partida importante. Sempre tive um fascínio por aquela casa. Ainda hoje fecho os olhos e consigo reconstruí-la nos mais pequenos detalhes". E recordava: "Só lá vivi até aos 12 anos. Entretanto, a minha avó morreu, a casa foi dividida entre a minha mãe e os meus tios. Como éramos oito filhos, os meus pais resolveram ir viver para uma quinta que a família tinha em Sintra. Havia espaço para todos, e eles gostavam muito dessa casa. Já andava no Passos Manuel e sou isolado na serra de Sintra".

O velório deverá ter lugar na Igreja das Mercês, em Lisboa, e o enterro deverá ser na segunda-feira à tarde.