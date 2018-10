Arados no tempo

E que tal um passeio pelos verdejantes campos britânicos, ainda para mais no conforto do sofá? Instalado que está o outono, nada melhor para revigorar o corpo e a mente que um chá fumegante, um cacau quente e uma longa viagem pelas paisagens do Yorkshire onde, a partir dos anos 30 e anos 40 adentro, exerceu funções de veterinário o doutor James Herriot. O nome é até um pseudónimo, pois que o referido clínico se chamou James Alfred Wight, viveu 78 preenchidos anos até à sua morte em 1995 e deixou-nos um muito agradável legado literário que a BBC se encarregou de transformar em sucesso televisivo. Foi assim que, entre 1979 e 1990, em boa hora surgiu no pequeno écrã a série “All Creatures Great and Small” que, entre nós, ganhou notoriedade sob o título “Veterinário de Província”.

Deste modo se contabilizaram 90 episódios que são o relato tão fiel quanto possível de um quotidiano que se move por entre lama, animais de pequeno e grande porte, excentricidades campestres, personalidades ricas de carácter e figuras inesquecíveis por entre a clientela da pequena clínica gerida pelo também inesquecível Siegried Farnon – notável desempenho do grande (enorme) Robert Hardy. É ao seu encontro que chega o jovem James Herriot para aquela que será uma experiência única em matéria de formação pessoal e profissional; mais ainda porque enriquecida pelo convívio com o irmão mais novo de Siegfried, o também veterinário (em versão “dandy” truculento e ternurento) Tristan Farnon – excecional interpretação de Peter Davison.

Foquemo-nos nos “irmãos” para relevar a importância de cada um: Robert Hardy é, pura e simplesmente, uma dos maiores atores britânicos de sempre. Pouco conhecido entre nós, este académico de Oxford fez parte das fileiras do Shakespeare Memorial Theatre de Stratford-Upon-Avon e, como é bom de ver, aí absorveu as bases que o seu talento nato acabaria por confirmar como mestre das artes de palco. As da televisão vieram depois e sobrevieram ao muito depois, já que “regressou” ao grande público graças ao seu desempenho como Cornellius Fudge, o ministro da Magia dos filme da saga Harry Potter. Antes disso, é obrigatório ver a sua interpretação como Winston Churchill em “Churchill: The Wilderness Years” (1981) e “War and Remembrance” (1988). Pessoalmente, vi-o a solo numa peça que era um monólogo num pequeno teatro londrino e, vinte anos passados sobre o evento, ainda não o esqueci. Nem a sua morte, ocorrida no ano passado.

De Peter Davison (hoje com 67 anos), é impossível não destacar o seu desempenho em “Campion”, série televisiva com duas temporadas inspirada nas histórias de Albert Campion, personagem criado pela grande Margery Allingham e que, entre 1989 e 1990, apresentaram ao público televisivo oito histórias que merecem visionamento. Além disso, importa referir que Davison entrou, por mérito próprio, na cobiçada galeria da mítica série britânica “Dr. Who”: foi, entre 1981 e 1984, o quinto “doutor” da saga criada em... 1963.

Faltará dizer que o papel de James Herriot foi parar às mãos de Christopher Timothy, o galês nascido em 1940 e que será para sempre a referência maior da série por ter incorporado de uma maneira única a personalidade do recém-chegado ao tempo e aos modos de uma realidade nova, à qual vai ter de adaptar-se e, com ela, aprender a crescer enquanto pessoa e enquanto médico veterinário.

Ainda assim, o enorme sucesso da série deve-se, sobretudo e mais que tudo, à incrível cumplicidade alcançada pelos seus protagonistas, bem como ao insólito das situações mais inesperadas com as quais são confrontados. Acresce a ousadia das cenas em que o corpo clínico se envolve e onde é preciso meter, literalmente, mãos à obra. E quando a obra é uma vaca prestes a explodir de inchada ou um porco que não torce o rabo... porque o não tem, devemos reconhecer a coragem do corpo de atores que se viu forçado a dar o corpo a vários tipos... de manifesto.

Sublinhe-se por último os desempenhos de Carol Drinkwater, primeiro, e de Lynda Bellingham depois, como esposas de James Herriot, e o de John McGlynn como Callum, e temos o elenco perfeito para uma série perfeita para ver ou rever nos dias de hoje; os mesmos que nos dizem que todas as temporadas estão disponíveis em DVD com legendas (em inglês...), assim como (e aqui não precisa saber línguas) a extraordinária banda sonora que ainda hoje é um “must” para os amantes da boa música. Que saiba, por fim, que há dois volumes de “Veterinário de Província” disponíveis no nosso português, graças às edições da “Livros Horizonte”. Ver, ouvir ou ler, o importante mesmo é não esquecer a importância de “All Creatures Great and Small” no universo do entretenimento. Assim lhe seja dada a oportunidade de se mostrar.