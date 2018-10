All Flix: Warner prepara plataforma de streaming ao estilo HBO

Certo e sabido, dito pelo próprio John Stankey, CEO da WarnerMedia, do catálogo da Warner fará parte a nervosa e lustrosa HBO, produtora da “Guerra dos Tronos”, a série televisiva “state of the art” mais vista e premiada da última década, a que se juntam séries, filmes e programas com as chancelas da Warner Bros (WB) e da Turner, ainda que se pretenda que a HBO venha a ser a pedra de toque, o diapasão pelo qual se afinará o género de oferta desejado para a plataforma. E para a qual, o sucesso da HBO Now – o serviço de streaming que já dá cartas nos Estados Unidos –, venha a servir de forma e modelo a ser replicado, portanto.

Bastaram quatro meses depois da formalização legal da aquisição da Time Warner pela gigante das telecomunicações AT&T para fazer soar oficialmente o “go ahead” território adentro do SVOD (“Subscription Video on Demand”). John Stankey fez saber que o ingresso nesta via direta ao consumidor (através da internet e sem recurso a qualquer serviço de distribuição por cabo ou fibra ótica) “cria uma oportunidade adicional de alcançar audiências que não fazem parte do tradicional serviço de subscrição”. O serviço de streaming da Warner não significa de todo a descontinuação das operações de produção para distribuição linear: “O trabalho em conjunto com os nossos parceiros para virmos a distribuir conteúdos apelativos e competitivos será uma prioridade a complementar toda a atual distribuição, permitindo-nos assim atingir o maior número possível de espectadores”, esclarece Stankey no memorando distribuído internamente às equipas da WarnerMedia. Tudo conta necessariamente nesta nova vida da Warner. Afinal, a AT&T é o segundo operador de telecomunicações com maior implantação nos Estados Unidos, depois da Comcast, proprietária do grupo de media NBCUniversal. A AT&T possui cerca de 142 milhões de assinantes nos serviços móveis, internet e televisão por subscrição (através do serviço DirectTV).

De acordo com a CNN (propriedade da Turner e, portanto, da WarnerMedia), não está previsto que o serviço venha a disponibilizar conteúdos informativos aquando do lançamento. O menu focar-se-á no entretenimento, indo beber designadamente aos filmes de sucesso do acervo da Warner Bros, como “Harry Potter” por exemplo. E a séries televisivas que os estúdios da WB produzem para os canais. São assinaladas “ER” (“Emergency Room”) exibida pela NBC e “The Big Bang Theory” emitida pela CBS, por exemplo. Decorrem negociações por forma a que a nova plataforma venha a dispor dos direitos de exibição em streaming destas séries, que a serem bem-sucedidas vão capitalizar a favor da futura plataforma e desguarnecer concretamente os catálogos de oferta de outros concorrentes no SVOD, como a CBS All Acess, a Hulu e a Netflix.

A tabela de preços do serviço e o nome serão anunciados adiante. O custo da subscrição mensal será conhecido muito perto da data de lançamento, ainda que Stankey já tenha adiantado vir a ser mais caro do que o atualmente pago pela HBO Now.