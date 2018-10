Dois filmes sobre gente empurrada para fora

No princípio, era o arquivo. Renata Sancho, realizadora e produtora de Lisboa, queria fazer um filme sobre a avenida Almirante Reis - uma das principais artérias do centro da capital - só com imagens de arquivo. “Em 2010, antes da troika, comecei a reparar nas lojas do centro de Lisboa a desaparecerem, sobretudo livrarias, alfarrabistas; a rua Garret a transformar-se imenso; quarteirões inteiros a fecharem. E então eu, que moro na Almirante Reis, pensei: a Almirante Reis precisa de um filme”.

Em 2014, antes da especulação imobiliária atingir em cheio a avenida, Renata decidiu avançar com a escrita do projeto: “Falei com o geógrafo Aquilino Machado Ribeiro - que estava a fazer uma tese sobre vilas operárias na zona de Arroios - sobre a avenida e o lastro republicano que se gerou e permaneceu ao longo do século XX. Não queria registar o desaparecimento de coisas, por isso pensei usar apenas imagens de arquivo, mas aqui começaram os grandes problemas”.

Os arquivos são caros e os acessos não são fáceis. A realizadora conseguiu apoios do ICA, da Câmara Municipal de Lisboa e da RTP, mas ainda assim não conseguiu adquirir o material que gostaria. “Este filme é o resultado de um filme que não se pôde fazer.” Em certa medida, “é um filme inacabado. Não consegui usar muito do arquivo por questões orçamentais. Se tivesse tido acesso a tudo, teria feito outro filme”.

O filme tem 66 minutos e chama-se “Avenida Almirante Reis em três andamentos”. Estreou na competição nacional do DocLisboa 2018 com este título porque, segundo a realizadora, acaba por ser “um jogo entre tempos”: o tempo do arquivo fotográfico, o tempo do arquivo em movimento e a contemporaneidade. Mas, para quem o vê, é sobretudo uma declaração de amor aos dois quilómetros e meio de uma das principais avenidas lisboetas.

Renata Sancho escolheu com precisão cirúrgica os planos para nos contar a história de uma artéria que hoje é conhecida pelo intenso comércio e pela multiculturalidade, mas que foi também um raio de muita atividade sindical, cultural e contestatária. Vai dos primórdios republicanos ao 1º de Maio de 1974 e depois ao “fora Temer” grafitado numa parede da avenida com uma subtileza rara e impressionante. Conta-nos do passado e do presente, sem nunca impor uma visão pessoal ou moralista. Percebe-se que conhece aquele troço da cidade como a palma da sua mão e isso é belo. “Como é que se mete uma avenida inteira num filme?”, pergunta a própria realizadora, que acaba por confessar: “Demorei imenso tempo a ficar em paz com este filme. O que ficou de fora - que é imenso - vai ser compilado num livro. É a forma de me redimir”.

Já na fase de montagem do documentário, Renata Sancho foi-se apercebendo que muitas lojas começavam a desaparecer sem deixar rasto, por isso o seu filme acaba por ser também o registo de um tempo de profundas mudanças. “A Almirante Reis está em plena ascensão de mudança. Vivo num prédio de 1903 e a senhoria ainda não me ligou para atualizar a renda, mas no prédio ao lado já só existem apartamentos para alojamento local. Muitos dos meus amigos mudaram e foram para outras partes da cidade. A avenida era também um eixo popular para estudantes do Técnico e já não é. Ficou muito caro, está sem travão. A loucura instalou-se e só tem solução com intervenção verdadeira da Câmara Municipal de Lisboa”. E é neste ponto que o filme de Renata Sancho toca e complementa o filme de Paulo Abreu.

Gruas por todo o lado, obras em todas as esquinas, trânsito impossível, todas as paisagens de Lisboa enquadradas por autocarros, elétricos, navios de cruzeiro, tuk tuks e... turistas. Turistas all over the place. Lisboa é uma cidade em acelerada transformação e, sobretudo no centro, onde ainda há dois dias existia uma loja antiga, plim, surge uma loja nova.

“Alis Ubbo”, de Paulo Abreu, é sobre isso mesmo. Durante dois anos (2016-2018) o realizador andou pela cidade, sobretudo pelo centro, a filmar obras, lojas, turistas, miradouros, navios, elétricos e estátuas. Aliás, apesar de ter estreado o filme no DocLisboa este mês de outubro, vai continuar a filmar: “Sempre que vejo um dos meus filmes em ecrã grande apetece-me mexer no filme. E neste caso ainda me faltam alguns planos. Vou filmar a partir do Lux os navios de cruzeiro e as escadas rolantes na Mouraria. Mas são as últimas imagens, já chega. Este filme deu-me algum stress porque estava e estou sempre a ver coisas novas - obras novas, lojas novas, outras a fechar. Ficou muito material de fora”.

Esta não foi a primeira vez que o realizador lisboeta sentiu necessidade de filmar obras. A pré-história da Expo98 foi um tempo fértil, uma altura em que “andava meio obcecado com a construção na cidade”. Mas desta vez as obras na capital estão ligadas a um crescimento brutal do turismo e, de repente, há uma cidade em profunda crise de identidade. Ao caminhar pela cidade, Paulo apercebeu-se da “história light” que passa de mão em mão pelos turistas. Inspirado em audioguias que ouviu e percursos turísticos que percorreu, o realizador desenvolveu um guião trágico-cómico assente na figura de um condutor de tuk-tuk que nos guia por Lisboa enquanto vai ouvindo a “Rádio TukTuk”.

“A intenção do filme foi dizer coisas sérias de forma cómica. Não quis ser panfletário. Não tenho nada contra o turismo, mas tenho muita coisa contra o que está a acontecer. As pessoas serem empurradas para fora da cidade é ridículo. Não poderem viver na cidade por causa dos turistas é algo que está a acontecer aqui mas também no Porto. Se calhar mais lá do que aqui. Antes as rendas eram muito baratas e agora são altíssimas”.

“Alis Ubbo”, a docuficção de Paulo Abreu, foi realizada sem apoio à produção, no intervalo de outros trabalhos de imagem do realizador. Uma vez por semana, durante dois anos, Paulo obrigou-se a ir para a rua captar o pulso de Lisboa. “Voltei muitas vezes aos mesmos sítios, a horas diferentes. Toda a gente diz muito bem da luz da Lisboa, mas eu acho muito difícil filmar aqui, especialmente em vídeo. Só temos luz bonita de manhãzinha ou ao fim da tarde e eu filmei quase sempre ao fim da tarde”. Além disso, durante a rodagem, Paulo foi arrumando as imagens por temas - barcos, obras, gruas - para se organizar. “Ao fim do dia via as imagens e ia escolhendo. Tudo o que parecesse ser um separador de uma telenovela, deitava logo fora”.

O resultado final, com uma banda sonora magnífica de Sérgio Pelágio e Vítor Rua, é como um samba triste: doce, mas pesado. Pelo humor físico e oral do condutor de tuktuk João Patrício ( que na vida real é mesmo condutor e guia turístico, licenciado em História), as coisas sérias vão sendo ditas entre piadas e momentos caricatos. Começamos a ver o filme como a excêntrica personagem - eufóricos, entusiasmados - e terminamos com um travo amargo dentro de nós. Que cidade é esta de improviso turístico? “Alis Ubbo” é o ensaio dos tempos que vivemos a braços com um brutal crescimento turístico, uma desenfreada construção e reconstrução (de qualidade urbanística duvidosa) e um aumento exponencial do custo de vida na capital. É o cinema a dar eco a um dos grandes dilemas da globalização.

Entre o fascínio e a preocupação com as obras na cidade, Paulo Abreu afirma, meio a sério meio a brincar: “A obra da escada rolante que atravessa a Mouraria até ao castelo parece a nova invasão”, só que desta vez são turistas, e não mouros ou cristãos.

Renata Sancho alinha nas mesmas ideias e reforça o alerta de perda de identidade: “O descontrolo passa por isto: de repente o disparate turístico está a transbordar em Lisboa, o que até tem um lado bom, mas onde ficam as pessoas que habitam cá e que trabalham cá? O turismo faz parte, mas… Alfama é um caso extremo. De bairro pobre e degradado passou a bairro que já não é português”. E este exemplo é só um. O que será da História de Lisboa quando grande parte dos bairros centrais da capital já não tiverem habitantes locais e permanentes?