Morreu maestro Victor Costa, autor do hino da Região Autónoma da Madeira

Ao longo da carreira, o maestro criou nove coros, sendo autor do “Hino da Madeira”, de outros 16 hinos para diversas instituições e de mais de 100 canções eruditas

O maestro Victor Costa, autor da música do hino da Região Autónoma da Madeira, morreu nesta quinta-feira aos 79 anos, informaram a Orquestra Clássica da Madeira e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas.

Victor Costa nasceu em 1939, no Estreito de Câmara de Lobos, no concelho de Câmara de Lobos, município a oeste do Funchal, e tornou-se compositor e tenor internacional.

É autor de centenas de peças musicais e compositor do hino da Região Autónoma da Madeira.

Frequentou o Seminário Diocesano do Funchal e a Academia de Música e Artes da Madeira, onde estudou canto e piano. Depois, rumou a Munique, na Alemanha, com uma bolsa de estudo da Fundação Calouste Gulbenkian para prosseguir os estudos. Ao longo da carreira, o maestro criou nove coros, sendo autor do "Hino da Madeira", de outros 16 hinos para diversas instituições e de mais de 100 canções eruditas. No dia 16 de outubro de 2011 foi alvo de louvor público por parte da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

Figura conhecida na Madeira, em novembro de 2016, a Câmara Municipal do Funchal promoveu uma iniciativa em sua homenagem, incluindo uma exposição sobre o seu "legado musical", com vários registos da sua carreira, um espetáculo e o descerramento de uma placa no átrio do Teatro Municipal Baltazar Dias. A Madeira também o homenageou colocando uma placa com o seu nome no Conservatório de Música da região, em 2015.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos e o Grupo Parlamentar do PS na Assembleia Legislativa da Madeira já manifestaram o seu pesar pela morte do maestro e apresentam condolências à família e amigos.