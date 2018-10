Semibreve: a eletrónica exploratória regressa a Braga

O Semibreve volta a apresentar em Braga uma programação assente em referências da música eletrónica exploratória. O menu concentra-se sobretudo nas duas principais salas de espetáculo da cidade minhota, o Theatro Circo e o gnration, perfilando-se as principais propostas nas noites de 26 e 27 de outubro — ao último dia, 28, a música será ‘servida’ em matinée.

William Basinski ocupa o prime time do primeiro dia. Nome cimeiro do ambientalismo moderno, vem apresentar o espetáculo “On Time Out of Time” (Theatro Circo, 22h50), baseado na colisão de dois buracos negros numa galáxia longínqua e os efeitos da mesma no nosso planeta, recorrendo a registos captados no centro LIGO, nos Estados Unidos.

Antes, a mesma sala (21h30) recebe os ‘novos’ Telectu. Projeto seminal da música experimental portuguesa, terminado em 2011 com a morte de Jorge Lima Barreto, é agora reativado pela outra ‘metade’, Vítor Rua. Usando como pretexto a reedição em LP de “Belzebu”, de 1983, incorpora agora António Duarte para uma execução rigorosa que assentará em partituras.

No Pequeno Auditório da sala bracarense mostra-se, no mesmo dia, o compositor e baterista Qasim Naqvi (23h50). A programação prossegue no gnration, onde a dança eletrónica de Jlin (00h45) precede o footwork frenético de RP Boo (2h).

Grouper é o destaque maior de dia 27: “Grid of Points”, editado depois de “Ruins” (um disco esparso e esquelético registado em Aljezur), deverá ser a base de um espetáculo (Theatro Circo, 22h50) em que o vazio pode ser simultaneamente inquietante e apaziguador.

Antes, a dupla de Sarah Davachi e Laetitia Morais (21h30) levará à sala mais antiga da capital minhota música que extrai bordões faustosos de sintetizadores (a cargo da primeira) e se combina com ideias visuais (apresentadas pela segunda). No Pequeno Auditório do Theatro Circo (23h50), o portuense Alfredo Costa Monteiro dará — anuncia-se — “um concerto electroacústico para dispositivos lo-fi manipulados sem processamento sonoro”.

O segundo dia do festival leva ao gnration a compositora dinamarquesa de música tecno SØS Gunver Ryberg (0h45) e o DJ Stingray (2h), herdeiro da eletrónica de Detroit.

O Semibreve conclui-se dia 28, à tarde, com uma dupla de atuações no Theatro Circo: Keith Fullerton Whitman (17h), entre o ambient e o mininalismo, numa colaboração com Pierce Warnecke em torno de ideias da Op Art; Robin Fox (18h10), artista audiovisual australiano cujos trabalhos sincronizam som e eletricidade visual.