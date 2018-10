Coleção Miró fica uma geração em Serralves. Guarda do acervo custará €2,5 milhões à Câmara do Porto

Rui Moreira anunciou, esta quarta-feira, que a Câmara do Porto vai pagar anualmente €100 mil euros à Fundação de Serralves para que a Coleção Miró não seja uma exposição estática, mas para que as 85 obras, representativas de 60 anos do espólio do pintor catalão, sejam protegidas, preservadas, promovidas e exibidas em diversas instituições a nível internacional.

No âmbito do Protocolo de Depósito e de Promoção Cultural, assinado entre a Câmara Municipal do Porto e a Fundação de Serralves, as obras de Juan Miró serão cedidas à cidade do Porto ao longo de 25 anos, comprometendo-se ainda a autarquia a financiar, até um milhão de euros, a ampliação e remodelação da Casa de Serralves, que ficará com a curadoria da exposição dos quadros anteriormente propriedade do antigo Banco Português de Negócios (BPN)

O presidente da Câmara do Porto historiou a intenção da cidade de albergar a coleção que o anterior Governo quis vender, “alienação travada pelo protesto de muitos portugueses e até pela intervenção da Procuradoria-Geral da República”. A coleção exposta em Serralves, no Palácio da Ajuda, em Itália e que agora regressa ao Porto revelou-se, afirmou Rui Moreira, um sucesso e não uma “um espólio menor ou uma amálgama de obras, ao contrário do que se pretendeu fazer crer”.

Na cerimónia que contou com a presença de António Costa e da nova ministra da Cultura, Graça Fonseca, Rui Moreira começou por agradecer a ao primeiro-ministro o empenho que teve para que a obra de um dos maiores pintores do século XX ficasse em Portugal e no Porto, tendo ainda lembrado a intervenção do falecido vereador da Câmara do Porto, Paulo Cunha e Silva, e da presidente do Conselho de Administração de Serralves, Ana Pinho.

Para António Costa, a “razão fundamental” da escolha do Porto “é óbvia”, aludindo à aposta do município em potenciar e diversificar o acesso à cultura. “Este Governo não investe na cultura por ser chique, mas porque investir no conhecimento é uma necessidade para o desenvolvimento do país”, referiu António Costa, salientando que a aquisição de coleções “por via da falência de instituições bancárias”, como o BPP ou BES, não esgota a ambição do Governo.

A título de exemplo, recordou o quadro 'Entrada Solene' da coleção do BES, já em exibição no Museu dos Coches, ou o acordo para instalar a coleção de fotografia, também do BES, “noutra cidade”.

“Há mais país para além de Lisboa e num momento de projeção nacional e da atividade turística é natural que reforcemos a capacidade criativa e a cena artística do Porto”, referiu o primeiro-ministro, que justificou a escolha de Serralves para expôr a coleção Miró Serralves por ser uma instituição com prestígio internacional.

Na primeira aparição oficial enquanto ministra da Cultura, Graça Fonseca elogiou o papel do Governo ao impedir a venda da obra de Miró, defendendo a importância das parcerias entre o Estado, municípios e instituições privadas, como Serralves, na área cultural. “O investimento na cultura tem de ser feiro em rede para ganhar dimensão”, sublinhou.