Um fado para a Lello

Maria do Rosário Pedreira é um dos grandes nomes da poesia contemporânea portuguesa e tem escrito alguns dos mais belos poemas interpretados por grandes nomes do fado, como Carlos do Carmo, Aldina Duarte, António Zambujo, Carminho ou Ana Moura. Autora do mês da livraria Lello, a também editora participa este fim de semana no Porto num conjunto de iniciativas compostas por uma exposição, uma conversa sobre a sua obra, um concerto, com estreia de um fado de sua autoria, e um espaço para o conto infantil.

De alguma forma, Rosário Pedreira transporta a sua vida literária para o interior de um espaço transformado em verdadeiro local de peregrinação. A autora poderá proporcionar uma conversa aliciante, não apenas à volta dos seus próprios livros, como a partir da sua rica experiência como editora literária responsável pelo lançamento de escritores tão diversos como Ana Margarida de Carvalho, João Tordo, José Luís Peixoto, João Pinto Coelho ou Valter Hugo Mãe.

Procurada todos os dias por centenas, se não milhares, de turistas, a Lello, não obstante procurar manter e até reforçar a sua identidade como livraria, é hoje um ponto de passagem imprescindível para quem visita o Porto.

A ideia de todos os meses ter um autor convidado tem proporcionado uma nova relação com a cidade e os leitores, desde logo porque os programas associados à presença dos escritores são em geral de acesso livre, condicionado apenas à lotação do espaço.

A abertura deste novo ciclo está marcada para as 21h30 do próximo sábado, com a inauguração de uma exposição, seguida de uma conversa entre a poeta e escritora e o jornalista Nuno Pacheco, do jornal "Público".

Mais tarde, a fadista Patrícia Costa participa num concerto falado e fará a estreia do fado dedicado à livraria Lello. Composto por sete estrofes de cinco versos, numa delas Rosário Pedreira escreve: “E, lá dentro, a escadaria/De um vermelho tão profundo/É um toque de fantasia/que torna esta livraria/A mais bela em todo o mundo”. Após historiar a vida da livraria, remata: “De tal modo deu nas vistas/Que atraiu um feiticeiro;/Esteve em capa de revistas/E hoje recebe turistas/Chegados do mundo inteiro”.

Embora a um primeiro olhar possa parecer surpreendente, ou até deslocado, um fado dedicado a uma livraria com projeção mundial, mas sediada no Porto, cidade na aparência sem grandes tradições fadistas, a realidade é bem diferente.

Como assinala Maria Bochicchio, uma italiana há anos radicada no Porto, professora na Universidade de Coimbra, investigadora do Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos e ligada à programação cultural da Lello, “o fado não é só coisa de Lisboa e de Coimbra, sendo também coisa nossa, coisa do Porto”. De facto, prossegue, “o fado tem com o Porto uma ligação ímpar, assente em marcos históricos como o nascimento da Guitarra Portuguesa, a edição do primeiro Método de Guitarra Portuguesa ou as primeiras gravações de fado em Portugal”.

No domingo, dia 28, o dia será dedicado aos mais pequenos. Maria do Rosário Pedreira partilhará o seu conto infantil “A minha primeira Amália”. Será uma forma de abordar a biografia de Amália Rodrigues, no âmbito de mais uma sessão da Hora do Conto no bosque literário da Lello. A participação está sujeita a inscrição feita através de mensagem privada no Facebook da livraria.