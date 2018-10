Há que dar tempo... ao espaço

Tudo começou com uma caderneta de cromos, vislumbrada entre muitas outras na exposição possível do espaço disponível pelo alfarrabista que mostra o muito que tem num pavilhão entre outros da mais recente Feira do Livro do Porto. Não pude evitar o sorriso ao remeter a memória para os tempos de petiz; pois foi nesse longínquo tempo que eu próprio colecionei, troquei e colei com a pastosa cola Cisne cada um dos cromos de “Espaço 1999”.

Basicamente, a coleção consistia em fotogramas saídos da série que encantou muita gente nas duas temporadas que, entre 1975 e 1977, contaram em 48 episódios o percurso errático da Lua depois de um cataclismo a ter afastado da órbita terrestre. A britânica ITV e a italiana RAI coproduziram este sucesso à escala... planetária que, no seu elenco, mostrou atores a sério num produto que, para a época, era igualmente para levar a sério. A produção “recuperou” para protagonistas a dupla que tão bons resultados alcançara com “Missão: Impossível”, sucesso absoluto ao longo de sete temporadas para o grupo de agentes responsáveis pelas tarefas mais arriscadas a nível mundial. O grande Martin Landau e a mais discreta Barbara Bain passaram assim do universo da espionagem para o Universo, ponto.

Landau, que nos deixou em julho do ano passado, deixou também um currículo bem recheado: desde “North by Northwest” (1959) (“Intriga Internacional”), de Alfred Hitchcock, passando por “Ed Wood” (1994), de Tim Burton, pelo injustamente esquecido “Tucker” (1988), de Francis Ford Copolla (aqui recebeu a nomeação para o Óscar de Melhor Ator Secundário), por “Crimes and Misdemeanors” (1989) (“Crimes e Escapadelas”), de Woody Allen ou (imagine-se!) “Cleopatra” (1963), de Joseph L. Mankiewicz. Em “Espaço 1999”, Martin Landau é o líder da base lunar Alfa e de todos os seus ocupantes que, em cada episódio, enfrentavam os mais diversos perigos, internos e externos, enquanto procuravam novo poiso depois do seu afastamento da Terra.

getty

Barbara Bain, hoje com 87 anos, conquistou três Emmys pela sua interpretação da agente Cinnamon Carter em “Missão: Impossível”, ao longo 78 episódios, e participou em dezenas de outros em inúmeras séries desde finais dos anos 50 até praticamente aos nossos dias. Em “Espaço 1999” é Helena Russell, a médica-chefe da base lunar. E como a Lua é, para muitos, sinónimo de romantismo, aqui fica a revelação: Martin Landau e Barbara Bain tornaram-se marido e mulher em 1957 e assim permaneceram até à separação em 1993. Não resisto a outra curiosidade: em “Espaço 1999”, os eventos que afastam a Lua do nosso planeta ocorrem no dia 13 de setembro. A atriz nasceu a 13 de setembro de 1931...

As duas temporadas da série estiveram durante largo tempo à mercê do nosso desejo, povoando os escaparates das grandes superfícies, estando hoje aninhadas em superfícies bem mais pequenas, muito provavelmente em segunda mão, mas, se puderem deitar a vossa ao objeto em questão, em verdade vos digo que, sobretudo a primeira temporada, é um regalo para o espectador que observe pela primeira vez ou que recorde o mito nascido há 43 anos...

Quatro décadas certinhas passarão quando o ano próximo chegar sobre a primeira animação com Flash Gordon como tema central. A criação de Alex Raymond remonta ao distante ano de 1934, tendo por isso passado 45 anos sobre a sua estreia em papel até à sua estreia no cinema de animação. Esta surgiu na norte-americana NBC e por cá passou, para deleite de muitos que puderam assistir a uma série de animação juvenil, mas com uma narrativa visual insolitamente adulta para a época. Bem recebida pela crítica nos dois lados do Atlântico, “The New Adventures of Flash Gordon” é entretenimento em estado puro que, 40 anos depois da estreia, se vê com muito mais agrado do que as reiteradas fórmulas que parecem ter sido adotadas pela indústria da animação para o público mais jovem.

Foto George Rinhart / Corbis via Getty Images

Fiel à conceção de Raymond, onde a aventura, a amizade e a força do coletivo se destacam, a série dividiu-se em duas temporadas, sendo que a primeira é absolutamente imperdível. Difícil de encontrar entre nós, “The New Adventures of Flash Gordon” está ainda disponível no mercado norte-americano ou, quem sabe?, algures em streaming. O personagem de Ming é digno de entrar na melhor galeria de vilões e o misto de galhardia e bravura dos heróis tem algo de incrivelmente nostálgico, quase inocente, que é uma autêntica lufada de ar fresco em comparação com o que por aí se vê. Este regresso ao passado vai provar, estou certo e seguro, que o conceito de serão em família pode voltar sem embaraços e com a garantia de júbilo coletivo, porque transversal a gerações que têm muito mais em comum do que possam pensar.