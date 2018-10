A infância nua

Não há, no cinema, tema que mais se preste à manipulação e ao sentimentalismo do que o da infância. De facto, raros são os filmes que — como os “Quatrocentos Golpes” de Truffaut — se recusam a projetar sobre as suas figurações da infância a nostalgia adulta que por ela sentem, tentando antes apanhá-la em flagrante delito. Digamo-lo já: a obra que esta semana destacamos (“Verão 1993”, a longa de estreia da catalã Carla Simón) é dessa estirpe, oferecendo-nos uma representação autobiográfica da infância que, sendo embora muito comovente, não cede um milímetro ao patético.

O primeiro sinal de que o filme deseja surpreender a infância em estado bruto reside no modo como, desde o início, ele nos mergulha no ponto de vista da protagonista. Falamos de Frida, uma miúda de seis anos (magnificamente interpretada pela estreante Laia Artigas) que vai assistindo à remoção de toda a mobília existente no apartamento onde se encontra. O olhar confuso com que ela observa esses trabalhos (como quem pergunta: “o que se passa?”) é também o nosso. Ou melhor, aquele que o filme nos obriga a assumir, não apenas por força da sua mise en scène — assente em cerrados planos de câmara à mão que nos grudam ao corpo da personagem —, mas ainda pela forma como nos subtrai qualquer âncora narrativa que pudesse distanciar-nos do presente de Frida: tudo o que sabemos é o que ela própria vai sabendo, ao escutar as sussurradas conversas dos adultos. Através delas, compreendemos depressa que a rapariga acabou de perder a sua jovem mãe viúva, que, em testamento, incumbiu o irmão e a nora (que têm já a seu cargo uma filha com três anos) de zelarem pela sua educação. Essa ‘passagem de testemunho’ fá-la-á deixar Barcelona (onde vive a maioria dos seus familiares), para se instalar com os tios e a prima na sua casa de campo, situada numa aldeia catalã da qual a câmara não voltará a sair.

O que se segue é, meramente, o estudo da adaptação de Frida à sua nova vida. De maneira a levá-lo a cabo, Simón apoiar-se-á numa montagem elíptica, que vai justapondo cenas do quotidiano de uma miúda que, durante as férias de verão de 1993 (entre brincadeiras com a prima e passeios pelo bosque local), se vai lentamente apercebendo da sua condição de órfã. Neste quadro, a primeira coisa que se nota é o modo como o filme se faz cúmplice do processo de maturação dos sentimentos da protagonista, sondando com paciência as suas inflexões ao longo do tempo, num registo naturalista que nada tenta forçar (tudo é encenado com o mínimo possível de dramatização). Ainda mais notável do que isso é a forma como, prescindindo com coragem da psicologia, a cineasta nos instala fisicamente no universo emocional da rapariga, dedicando-se para isso a uma análise sistemática dos seus olhares e dos seus gestos. Com efeito, é pela maneira como Frida age em face da prima que percebemos os ciúmes que dela sente, e é pela maneira como se vai aproximando timidamente da tia que percebemos o medo que tem de ser rejeitada por ela. E é, já agora, pelas catárticas lágrimas que ela verte na última cena que ficamos a saber que — como toda a gente — ela demorou o seu próprio tempo a digerir uma perda irreversível. É francamente desarmante, a simplicidade e a sensibilidade desta primeira longa, que, como poucas, faz questão de permanecer a todo o momento à altura daquela que filma. Aguardemos, pois, por mais boas notícias da parte de Carla Simón.