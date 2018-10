Lutar pela vida em Badlands

Não vale a pena lutar contra o destino. Por muito que se tente contrariá-lo, não há como fugir-lhe. É fatal. Mas quando os promotores de um novo complexo hoteleiro irlandês começaram a dar forma ao seu mais recente projeto — que seria um dos maiores hotéis da região de Leinster — não olharam para os sinais que lhes eram enviados. Só queriam que o espaço abrisse portas, no entanto isso nunca chegou a acontecer. A crise tomou a Irlanda e o projeto perdeu o fulgor.

Não estava fadado a acontecer e o hotel inacabado havia de ficar ao abandono durante muito tempo. Demasiado tempo. Não havia quem arriscasse terminá-lo e a fita da inauguração nunca chegou a ser cortada (até porque quem teria de a esticar nunca chegou a comprar o tecido). Seria deles, de tecidos e figurinos, que as grandes piscinas se haviam de encher, mas isso era obra do futuro. É que é mesmo durante a crise que surgem as maiores oportunidades e quis o destino que um canal de televisão norte-americano quisesse fazer daquele lugar a casa de uma das suas séries.

O sucesso internacional alcançado com as primeiras duas temporadas obrigava o AMC a fazer mudanças drásticas na produção de “Into the Badlands”, mas uma decisão como esta acarretava alguns riscos e todos os passos tinham de ser pensados com cuidado redobrado. A criação televisiva não podia continuar em solo norte-americano e era preciso descobrir um novo lugar para filmar. Tinha de ser grande, versátil e capaz de albergar uma equipa extensa, pelo que as opções não eram tantas como à partida se poderia julgar.

A sorte era existir nos arredores de Dublin um hotel inacabado a precisar de uma nova vida. Foi para lá que seguiram, numa altura em que a série ganhava um orçamento maior e um número maior de episódios, divididos em duas partes. Depois de um período de obras avultadas — “aqui no AMC não falamos em valores”, expressou um dos responsáveis ao Expresso quando questionado sobre os custos de reconfiguração do espaço —, a estrutura com um pé-direito de 15 metros de altura e milhares de metros quadrados, por vezes dividida em dois pisos, estava pronta para se tornar em estúdio de televisão. Há espaço para todos os departamentos trabalharem em conjunto e de forma integrada, permitindo uma maior interação entre os lados artístico e técnico.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Grande parte da equipa mantém-se, embora tenha sido reforçada com trabalhadores locais, e o mesmo aconteceu com o elenco. Daniel Wu, o protagonista, é um dos que continua nos novos capítulos, e sabe como tudo mudou desde o início. Contente com a aposta do AMC em “Into the Badlands”, lembra ao Expresso que a produção começou como algo bem mais pequeno para agora se tornar numa das séries-estrela do canal. “Começámos com seis episódios por temporada, depois 10 e agora vamos ter uma temporada completa de 16 episódios”, avança, para ilustrar como a aposta na série de lutas é cada vez maior. “É simplesmente fantástico e entusiasmante que o AMC nos tenha dado todo este apoio na expansão da série.”

Apesar da componente dramática, esta é uma série muito coreografada e o dedo do Mestre Dee Dee Ku (responsável pelas cenas de luta de “Kill Bill”, por exemplo) está por toda a parte. Os principais movimentos de Kung Fu são ensinados num fight camp para atores, mas depois é em frente às câmaras que tudo acontece. Segundo Lewis Tan, que se junta ao elenco, Dee Dee Ku gosta que a ação flua e é por isso que aposta na improvisação. As artes marciais não são novidade para o ator, que participou recentemente no filme “Deadpool 2” (no papel de Shatterstar) e na série “Marvel — Punho de Ferro” (como Zhou Cheng, da Netflix), mas o ficcional Gaius Chau mostrou-se maravilhado com a abordagem prática dos responsáveis de “Into the Badlands”. Sem recorrer a intermediários, o realizador junta uma equipa de Hong Kong atrás das câmaras sempre que em causa estão as lutas pensadas por Dee Dee Ku.

Nesta terceira temporada, Sunny (Daniel Wu) continuará o seu (violento) caminho, mas o foco estará no filho. “É muito interessante que, mesmo fazendo parte deste mundo violento, o Sunny seja um pai dedicado. É um paradoxo se tivermos em conta as situações vividas nas temporadas anteriores, nas quais ele foi sempre visto como um assassino frio.” Essa dimensão mais letal continuará a fazer parte da história e a prova está numa sequência de luta — rodada à porta fechada, na presença do mínimo de pessoas afetas à produção, para evitar as fugas de informação — que poderá mudar o rumo dos acontecimentos.

Inspirada no romance mitológico “Journey to the West”, escrito por Wu Chengen e publicado no século XVI, a série multigénero de artes marciais “Into the Badlands” é exibida às quintas-feiras, pelas 22h10, no AMC. É no canal norte-americano que até 6 de dezembro serão transmitidos os primeiros oito episódios da temporada, numa altura em que ainda não é conhecida a data de estreia da Parte B. Certo é que neste futuro longínquo, no qual a civilização contemporânea já não existe — houve catástrofes naturais causadas pela ação humana que destruíram grande parte do que hoje tomamos como certo —, só os mais fortes vencerão. Sunny fará tudo o que estiver ao seu alcance para proteger Henry, o seu filho, mas a misteriosa doença que este contrai obriga-o a regressar a Badlands.

O Expresso viajou a convite do AMC.