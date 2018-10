Funeral de Montserrat Caballé na Catedral de Barcelona em 17 de novembro

A missa do funeral da soprano espanhola Montserrat Caballé vai decorrer na Catedral de Barcelona em 17 de novembro, acompanhada pela Orquestra e o Coro do Gran Teatre del Liceu a interpretar o "Réquiem" de Verdi, foi anunciado nesta quinta-feira. Organizada pela família da soprano, a cerimónia, prevista para as 13h00 horas (menos uma hora em Lisboa), conta com o apoio do Teatre del Liceu, de acordo com um comunicado da instituição.

A cerimónia - que terá entrada livre para todos os cidadãos, por ordem de chegada - irá contar com as vozes de Ainhoa Arteta, Maite Beaumont, Nikolai Schukoff e Alexander Vinogradov. O Gran Teatre del Liceu - onde tantas vezes a diva cantou - vai abrir nesse dia as portas para exibir em direto a missa e o concerto, pela TVE, que transmitirá para toda a Espanha. Para ter acesso ao teatro, o público poderá adquirir bilhetes gratuitamente no dia 12 de novembro, na internet.

A soprano Montserrat Caballé morreu em 6 de outubro, aos 85 anos, no Hospital de Sant Pau de Barcelona, onde se encontrava internada desde setembro. O Gran Teatre del Liceu irá ainda realizar uma homenagem internacional à soprano na próxima primavera, com o apoio dos grandes teatros de todo o mundo onde Montserrat Caballé cantou ao longo da carreira.