Obra de Rembrandt será restaurada sob o olhar dos visitantes

“Ronda noturna”, o famoso quadro de Rembrandt, vai ser alvo de restauro, mas a intervenção decorrerá sob o olhar dos visitantes do Rijksmuseum, em Amesterdão.

Os trabalhos deverão começar em julho de 2019 e poderão também ser acompanhados online, através do site do museu, explicou o diretor do Rijksmuseum.

Segundo Taco Dibbits, está já a ser preparada uma sala para o efeito, num dos salões centrais do museu - o Nachtwachtzaal - onde os restauradores trabalharão, com a obra protegida por uma parede de vidro. Os visitantes poderão observar a evolução da intervenção, mas a uma distância de cerca de sete metros.

“Vamos começar o projeto mais ambicioso do Rijksmuseum, a restauração da obra ‘Ronda noturna’. O projeto arranca em julho de 2019, e far-se-á diante do olhar do público, na sala de exposições do museu, com a vigilância de câmaras web, o olho do mundo”, disse Dibbits numa conferência de imprensa.

Uma das pinturas mais conhecidas do Barroco, o quadro é uma pintura a óleo sobre tela do pintor holandês Rembrandt, pintada entre 1639 e 1642. Mede 3,63 por 4,37 metros e mostra a companhia militar de Amesterdão, sob comando do capitão Frans Banning Cocq.

A última vez que foi submetida a um restauro foi em 1976, mas os especialistas consideram que é urgente uma nova intervenção, por terem sido detetados alguns vestígios de descoloração e uma ligeira névoa.

Segundo o Rijksmuseum, em 2019 assinalam-se os 350 anos da morte do pintor, mote para a exibição de duas exposições sobre a sua obra. Todos os quadros da sua autoria à guarda do museu serão expostos juntos, pela primeira vez, entre 15 de fevereiro e 10 de junho.

A segunda mostra, Rembrandt-Velázquez (de 11 de outubro de 2019 a 19 de janeiro de 2020), apresentará o pintor num contexto internacional, pondo em diálogo as obras espanholas e holandesas de maior relevância do século XVII.