João Ribas diz ter sido forçado a retirar duas obras de Mapplethorpe

João Ribas, ex-director artístico no Museu de Serralves, assegurou esta tarde aos deputados da comissão parlamentar de Cultura que, quando a exposição retrospetiva do fotógrafo norte-americano Robert Mapplethorpe estava já montada e fechada, foi obrigado a retirar duas obras por pressão da comissão executiva da Fundação de Serralves, presidida por Ana Pinho.

Ribas frisou que em vários momentos teve de se conter nas suas intenções de se demitir, “para evitar mal maior”. Isto porque as ingerências sentidas “criaram uma pressão intolerável”, ao ponto de o cancelamento da exposição ter estado em cima da mesa. Mais tarde, quando questionado sobre quem equacionara essa possibilidade, João Ribas esclareceu que a expressão não foi usada por ele, nem pela comissão executiva.

Na sua exposição inicial procedeu a uma calendarização do sucedido nos dias de montagem da exposição para culminar na ideia de que as alegadas intromissões da comissão consubstanciaram “atos específicos de censura”. Essa intromissão teria tido como consequência ver-se forçado a retirar da exposição as obras “Dennis Speight” (anos 1980) e “Larry” (década de 70).

O processo de alegadas intromissões ocorrido durante a montagem da retrospetiva terá constituído, para o diretor demissionário, “a gota de água de uma situação” em que se verifica a inexistência de condições para ser respeitada a condição de curadoria que, como frisou mais tarde, é de uma grande fragilidade, ao ponto de não beneficiar de direitos de autor.

O sucedido, com a intromissão na montagem da exposição, foi entendido por Ribas como “uma desautorização. O trabalho de Serralves tem de ser extraordinário, por isso não pode, nem deve seguir este caminho”.

Um dos temas muito questionados foi o da existência ou não de avisos de prevenção – nomeadamente impedindo ao acesso a pessoas com menos de 18 anos - no acesso a alguns espaços com fotos consideradas controversas. Ribas diz nunca ter estado em causa a existência de “um aviso sensato”, acompanhado de um assistente de sala. “A intervenção de uma pessoa é importante e Serralves tem uma equipa com formação para isto”. O texto colocado e que suscitou polémica foi classificado pelo ex-diretor como de “um certo mau gosto. Não tem que dizer a priori que tem coisas que podem ser chocantes. Não me compete dizer isso. As pessoas têm de escolher”.